ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τσιτσιπάς διέψευσε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Τσιτσιπάς διέψευσε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτησή του επεσήμανε πως δεν έκανε εγχείρηση αφαίρεσης κήλης για να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό του πριν το Six Kings Slam.

Μετά τις φήμες που διέρρευσαν για το χειρουργείο του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέψευσε μέσω του δικηγόρου του ότι υποβλήθηκε σε επέβαση αφαίρεστης κήλης. Ο Έλληνας τενίστας ταλαιπωρείται αρκετό καιρό από πρόβλημα στη μέση, αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που αποσύρθηκε από το 500ρι του Πεκίνο.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι είναι καλά, ευχαριστώντας τον κόσμο για τα μηνύματα και τη στήριξή του το διάστημα αυτό, την ώρα που ετοιμάζεται να λάβει μέρος στο Six Kings Slam στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στο στόρι του:

«Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές, με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έχω υποβληθεί σε επέμβαση στην πλάτη και πως αισθάνομαι καλά. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων για τα ευγενικά σας μηνύματα και τη διαρκή υποστήριξη. Το ενδιαφέρον σας σημαίνει πολλά για εμένα».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τρεις συνεχίζουν παρέα στην κορυφή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Στεναχωρημένοι με το αποτέλεσμα και το πώς εξελίχθηκε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Έπρεπε να παλέψουμε σκληρά, δεν είναι ένα συχνό σκορ αυτό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πράσινο show στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εφιάλτης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τραμετσάνι μετά την πεντάρα με περίπου 20 λέξεις - «Υπεύθυνος εγώ»

ΑΕΛ

|

Category image

Πράσινο πάρτι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ των δέκα παικτών «τέζαρε» τον Άρη στο 90΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκόρπισε την ΑΕΛ στους πέντε ανέμους η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του ο Ανδρέου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η περίεργη ρήτρα στο συμβόλαιο του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga: 400 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε σταμάτησαν τρένο για να παίξουν ξύλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβλήθηκε ο Ροντέν, αποβλήθηκε και ο έξαλλος Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Εισφορά του Οκκά στην Ανόρθωση - Το ποσό που συνείσφερε και η μέχρι στιγμής «σούμα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη