Νίκη απέναντι στην Κρούγκερ για τη Σάκκαρη στο Masters του Πεκίνου

Την πρόκριση στη δεύτερη φάση του Masters του Πεκίνου πήρε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε 2-1 σετ την Ασλιν Κρούγκερ σε ένα ματς που είχε πολύ μεγάλη διάρκεια, περίπου 3,5 ώρες.

Μετά τη νίκη αυτή με 7-6(5) 6-7(5), 7-5 η Σάκκαρη πλέον στοχεύει στη νίκη απέναντι στην Καναδή, Λέιλα Φερνάντες.

Κύριο στοιχείο του σημερινού αγώνα της Σάκκαρη με την Κρούγκερ ήταν τα πολλά λάθη, και από τις δύο αθλήτριες. Η Αμερικανίδα τελείωσε το ματς με 88 ενώ η Έλληνίδα με 60.

Παρά τα λάθη αυτά η Κρούγκερ κατάφερε να πάρει το δεύτερο σετ και να ισοφαρίσει σε 1-1, και να φτάσει στο tie break το τρίτο στο οποίο μάλιστα προηγήθηκε και δύο φορές.

sportfm.gr