Παγκόσμια υπόκλιση στον Κάρλος Αλκαράθ

«Μαέστρος», «ισχυρός», «ασταμάτητος», «βασιλιάς»... οι τίτλοι και οι χαρακτηρισμοί από τον παγκόσμιο τύπο για την περιγραφή της μεγάλη του νίκης. Τρία χρόνια αργότερα, ο Ισπανός πρωταθλητής κυριάρχησε για άλλη μια φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανέκτησε την πρώτη θέση στον κόσμο. Αυτά ανέφεραν ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο για τον Κάρλος Αλκαράθ, όπως τα παρέθεσε η ιστοσελίδα της ισπανικής εφημερίδας Marca, η οποία στον πρωτοσέλιδο τίτλο της έγραψε «Είσαι το νούμερο 1»:

L'Equipe: «Ο Μαέστρος»

«Υπερηχητικά forehands, εκπληκτικά χτυπήματα και, φυσικά, μερικά κακοεκτελεσμένα drop shots: ολόκληρο το ρεπερτόριο της ιδιοφυΐας της Μούρθια ήταν εκεί σε ένα αριστούργημα τακτικής μαεστρίας.»

Telegraph: «Πολύ ισχυρός»

«Όσοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους στο στάδιο Arthur Ashe δεν θα περίμεναν περισσότερα. Ο Κάρλος Αλκαράθ εδραίωσε τη θέση του στην κορυφή της πυραμίδας του ανδρικού τένις με ένα σχεδόν άψογο US Open. Μια κυρίαρχη εμφάνιση.»

La Gazzetta dello Sport: «Ο Σούπερ Αλκαράθ τα παίρνει όλα»

«Ο Σίνερ έχει υποχωρήσει στην παγκόσμια κατάταξη. Από αυτή την εβδομάδα, θα αντικατασταθεί από τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος τον νίκησε στον τελικό του US Open με μια εξαιρετική εμφάνιση στο all-around, παίρνοντας εκδίκηση για την ήττα του στο Wimbledon. Το σερβίς του Ισπανού ήταν εξαιρετικό, φτάνοντας στον τελικό χωρίς να παραχωρήσει ούτε ένα σετ, και ποτέ δεν ήταν τόσο οργανωμένος και εύστοχος. Η Νέα Υόρκη είναι πλέον ισπανική».

Bild: «Ο Αλκαράθ κερδίζει το US Open»

«Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε το US Open στη Νέα Υόρκη για δεύτερη φορά από το 2022, νικώντας τον αντίπαλό του Γιανίκ Σίνερ και εκθρονίζοντας τον Ιταλό από το νούμερο ένα στον κόσμο τη Δευτέρα. Στον τρίτο συνεχόμενο τελικό Grand Slam μεταξύ των δύο φέτος, είναι ο δεύτερος θρίαμβος για τον Ισπανό, ο οποίος κέρδισε επίσης το Roland Garros στο Παρίσι».

A Bola: «Ο Αλκαράθ νικά τον Σίνερ»

«Μετά τη νίκη του στο Flushing Meadows το 2022, ο νεαρός Ισπανός πρόσθεσε τέσσερις ακόμη μεγάλες νίκες, στο Wimbledon (2023 και 2024) και στο Roland Garros (2024 και 2025), καθιστώντας τον δεύτερο νεότερο τενίστα (στα 22 χρόνια, τέσσερις μήνες και δύο ημέρες) που κερδίζει έξι τίτλους Grand Slam - πίσω από τον Μπιορν Μποργκ - και τον τέταρτο που κερδίζει περισσότερα από ένα μεγάλα τουρνουά σε τρεις διαφορετικές επιφάνειες (χώμα, γρασίδι και σκληρό γήπεδο).»

Olé: «Ασταμάτητος»

«Αυτό που περίμενε όλος ο κόσμος του τένις ενόψει του US Open, του τελευταίου Grand Slam της σεζόν, έγινε πραγματικότητα: η σύγκρουση μεταξύ του Γιανίκ Σίνερ (Νο 1) και του Κάρλος Αλκαράθ (Νο 2). Οι δύο κορυφαίοι στην παγκόσμια κατάταξη εκπλήρωσαν τις ελπίδες των λάτρεις της πράσινης μπάλας και έδωσαν ένα πραγματικό θέαμα στον τελικό στη Νέα Υόρκη. Η νίκη πήγε στον Ισπανό, ο οποίος θα ανακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο αυτή τη Δευτέρα.»

Tuttosport: «Ο Βασιλιάς Κάρολος ΣΤ΄»

«Η τέλεια βραδιά για τον Κάρλος Αλκαράθ! Ο Ισπανός έπαιξε έναν πολύ καλό αγώνα που έφτανε στα όρια της τελειότητας, ειδικά στην επιστροφή και το backhand του, και θριάμβευσε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στα σκληρά γήπεδα της Νέας Υόρκης».

La Repubblica: «Ο Βασιλιάς της Νέας Υόρκης και νούμερο 1 στον κόσμο»

«Ο Σίνερ χάνει τον θρόνο του και ο Αλκαράθ κατακτά τη Νέα Υόρκη και την πρώτη θέση».

Corriere dello Sport: «Ο Σίνερ παραδίδεται στον Σούπερ Αλκαράθ»

«Ο Σίνερ δεν είναι πλέον ο νούμερο ένα στον κόσμο. Ο Αλκαράθ τον ξεπέρασε νικώντας τον στον τελικό του US Open σε τέσσερα σετ (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) σε δύο ώρες και 41 λεπτά. Φέτος, τα Grand Slam έχουν μοιραστεί: το Australian Open και το Wimbledon πήγαν στον Ιταλό, ενώ το Roland Garros και το US Open πήγαν στον Ισπανό. Σε αγώνες μεταξύ τους, ο Κάρλος προηγείται με 10-5, καθιερώνοντας τον εαυτό του όλο και περισσότερο ως το μαύρο τέρας του Σίνερ. Στο Flushing Meadows, η νίκη του Αλκαράθ ήταν δίκαιη και άξια: απλώς έπαιξε καλύτερα».

New York Times: «Ο Αλκαράθ ανακτά την 1η θέση στην κατάταξη»

«Ο δεύτερος νίκησε τον πρώτο στον κόσμο σε έναν γρήγορο και τακτικά ενδιαφέρον αγώνα, που τελικά κρίθηκε από την ανωτερότητα του Αλκαράθ στο σερβίς και το forehand, και την ικανότητά του να αλλάζει τον ρυθμό των rally και να διαταράσσει τον ρυθμό του Σίνερ».

CNN: «Συναρπαστικός»

«Έχοντας υπάρξει μια από τις κυρίαρχες δυνάμεις στο ανδρικό τένις τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, μερικές φορές ξεχνάμε πόσο νέος είναι ο Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός έγινε 22 ετών τον Μάιο, πράγμα που σημαίνει ότι, από τότε που το US Open μεταφέρθηκε σε σκληρά γήπεδα το 1978, είναι πλέον ο πρώτος παίκτης που έχει κερδίσει πολλαπλούς τίτλους Grand Slam και στις τρεις επιφάνειες πριν κλείσει τα 23. Ο Ισπανός είναι ήδη ένας πολύ ολοκληρωμένος παίκτης, και αυτό ήταν εμφανές σήμερα. Το σερβίς του ήταν ασταμάτητο κατά καιρούς, πετυχαίνοντας 42 winner outs έναντι 21 του Σίνερ, καλύπτοντας περισσότερο έδαφος από τον Ιταλό, και χωρίς να κάνει διπλά λάθη».

Πηγή: ΑΠΕ