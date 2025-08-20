Aποκλεισμός για Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του στο Γουίνστον Σάλεμ

Το Γουίνστον Σάλεμ δεν θα φέρνει τις καλύτερες αναμνήσεις στον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο28), καθώς το ντεμπούτο του στο 250άρι τουρνουά των ΗΠΑ συνδυάστηκε με ήττα.

Η εμφάνιση του κορυφαίου Έλληνα τενίστα ήταν για ακόμη μία φορά προβληματική, χάνοντας σε 1 ώρα και 28 λεπτά με 2-0 σετ (6-3, 6-2) από τον Μπου Ινσακέτε (Νο73)

Αν και ο 27χρονος υπερίσχυσε στους winners (25-10), εντούτοις πληγώθηκε από τα πολλά αβίαστα λάθη του (33), αλλά και τα κακά ποσοστά του στο σερβίς (πέρασε μόλις το 59% του πρώτου του σερβίς κερδίζοντας το 64% των πόντων του), ενώ από το δεύτερο σερβίς κατάφερε να πανηγυρίσει μόνο έξι πόντους στις 23 προσπάθειές του.

Ο Τσιτσιπάς δέχθηκε πέντε break από τον Κινέζο αντίπαλό του, ενώ ο ίδιος έσπασε δύο φορές (είχε συνολικά επτά break points) το σερβίς του Ινσακέτε.

Στη φάση των 16 ο Ινσακέτε θα αντιμετωπίσει τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε (Νο74).

