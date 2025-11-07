ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με άνεση στον τελικό της Αθήνας ο Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνέχισε το σερί σταθερών εμφανίσεων στην Αθήνα επικρατώντας του Γιάνικ Χάνφμαν με 6-3, 6-4, εξασφαλίζοντας θέση στον τελικό του Hellenic Championship.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα, εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του ATP 250 της Αθήνας επικρατώντας του Γερμανού Γιάνικ Χάνφμαν με 6-3, 6-4 σε μόλις 79 λεπτά.

Από τα πρώτα κιόλας games, ο Τζόκοβιτς επέβαλε τον ρυθμό του με σταθερό σερβίς και καθαρό μυαλό. Το πρώτο του σερβίς του λειτούργησε με συνέπεια και του χάρισε το μεγαλύτερο μέρος των πόντων του. Οι 9 άσοι του και η απουσία double faults φανέρωσαν την απόλυτη συγκέντρωσή του στα service games.

Ο Χάνφμαν προσπάθησε να πιέσει, αλλά ο Τζόκοβιτς διάβασε το παιχνίδι του και εκμεταλλεύτηκε το βαρύ κορμί του Γερμανού, τον έτρεξε στις πλευρές και την κατάλληλη στιγμή χτυπούσε με winners. Μάλιστα, στο δεύτερο σετ αν και έμεινε πίσω με 3-1, έκανε δύο συνεχόμενα breaks και ανέτρεψε την κατάσταση.

Στον τελικό του Σαββάτου (8/11) ο Σέρβος πρωταθλητής, ο οποίος έχει βάλει πλώρη για τον 101ο τίτλο της καριέρας του, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Σεμπ Κόρντα και τον Λορέντσο Μουζέτι.

Τενις

Διαβαστε ακομη