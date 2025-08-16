Η κλήρωση του Τσιτσιπά στο Ουίνστον-Σέιλεμ

Καλή ευκαιρία να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών θα έχει την προσεχή εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.29) είναι επικεφαλής του ταμπλό στο Winston-Salem Open (ATP 250) και αυτή η διοργάνωση θα είναι η τελική πρόβα του εν όψει US Open (24/8-7/9).

Ο Στέφανος έχει μπάι στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο θα βρει τον νικητή του αγώνα Τσενγκ-Μπου. Ο πιθανότερος αντίπαλός του στον τρίτο γύρο είναι Μαρκος Γκιρόν, ενώ στα προημιτελικά ενδέχεται να πέσει πάνω στον Ματέο Αρνάλντι. Αν καταφέρει να φτάσει στα ημιτελικά, ίσως βρει απέναντί του το νέο αστέρι του καναδικού τένις, τον Γκάμπριελ Ντιάλο.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι ο Τάλον Γκρίκσπορ, που έχει στη δική του πλευρά τους Λουτσιάνο Νταρντέρι, Νούνο Μπόρτζες και Λορέντζο Σόνεγκο.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν αύριο (17/8).

Πηγή: sdna.gr