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Τώρα πιάνει… τόπο η επένδυση με Μουγκέ

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Ελπίδα ότι θα γίνει ακόμη καλύτερος στη συνέχεια

Τον Ιανουάριο του 2025, μαζί με κάποιους παίκτες που αποκτήθηκαν από την ΑΕΛ, στην προσπάθεια για διάκριση, κυρίως μέσω του Κυπέλλου, ήρθε και ο Φρανσουά Μουγκέ. Ένας 22χρονος μεσοεπιθετικός ο οποίος τη σεζόν 2024-25 ήταν στην Καλλιθέα με μόλις πέντε συμμετοχές και στο πρώτο μισό της περιόδου 2025-26 έπαιξε στη δεύτερη ομάδα της Μαρσέιγ, από την οποία ο Ζοέλ Νταμάχου τον «ψάρεψε» και τον «έντυσε» στα γαλαζοκίτρινα.

Ερχόμενος στη λεμεσιανή ομάδα, μέτρησε 11 συμμετοχές εκ των οποίων οι έξι ως βασικός. Μόνο που ο αποκλεισμός και η συμμετοχή στο β΄ γκρουπ δεν τον άφησαν να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Αυτό γίνεται φέτος, με τον Ούγκο Μαρτίνς να του δίνει φανέλα βασικού και στα τέσσερα ματς πρωταθλήματος. Δεν είναι… αναντικατάστατος αλλά αποτελεί πλέον ισχυρό χαρτί.

Στο ματς που προηγήθηκε της διακοπής, απέναντι στην Πάφο FC, ήταν και ένας από τους σκόρερ, έχοντας γενικά πολύ καλή εμφάνιση. Μετρά επίσης και μία ασίστ στην πρεμιέρα.

Ουσιαστικά, τώρα πιάνει… τόπο η επένδυση, με άπαντες στην ΑΕΛ να ελπίζουν πως ο Καμερουνέζος μεσοεπιθετικός θα είναι ακόμη καλύτερος. Άλλωστε θεωρούν στην ομάδα της Λεμεσού πως είναι από τους παίκτες που κάνουν τη διαφορά.

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