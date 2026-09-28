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Σβαϊνστάιγκερ: «Δεν έχουμε παίκτες που κάνουν τη διαφορά όπως η Ελλάδα»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Δεν είμαστε πλέον κορυφαία ομάδα. Έχουμε περιέλθει στη μετριότητα. Δεν διαθέτουμε πια εκείνους τους παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Αν κοιτάξεις την Ελλάδα..»

Δηλώσεις που θα συζητηθούν έκανε στη γερμανική τηλεόραση ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ μετά την ήττα της εθνικής ομάδας της χώρας από την Ελλάδα (0-1) για το Nations League. Ο 42χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου της πατρίδας του τόνισε πως η τωρινή «νατσιονάλμανσαφτ» δεν έχει παίκτες που κάνουν τη διαφορά όπως η ελληνική ομάδα.

«Δεν είμαστε πλέον κορυφαία ομάδα. Έχουμε περιέλθει στη μετριότητα. Δεν διαθέτουμε πια εκείνους τους παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Αν κοιτάξεις την Ελλάδα, αν πάρεις τον Καρέτσα, τον Τζόλη ή τον Παυλίδη στην επίθεση... αυτοί ήταν παίκτες που έκαναν τη διαφορά για μένα. Και για τους Έλληνες επίσης. Εμείς, απλώς, δεν τους έχουμε. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι το πρόβλημά μας εντοπίζεται στη φάση της ανάπτυξης του παιχνιδιού από την άμυνα. Ο μόνος που μπορεί να βγάλει δημιουργικές πάσες σε αυτή τη συνθήκη είναι ο Κίμιχ. Αν λείπει εκείνος, τα πράγματα δυσκολεύουν», ανέφερε ο παλαίμαχος μέσος που κατέκτησε το Μουντιάλ το 2014.

«Ο Γιούργκεν Κλοπ –και πολύ σωστά πράττει– οφείλει να εξετάσει κάθε πιθανή επιλογή, ώστε να χτίσει μια ομάδα που θα παίζει το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει ο ίδιος. Ας ελπίσουμε ότι θα το δούμε αυτό τον Νοέμβριο. Προς το παρόν, ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη σε καθαρά δοκιμαστικό στάδιο. Ο Κλοπ βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία προσαρμογής. Αυτό είναι μόλις το δεύτερο διεθνές παιχνίδι του. Τέτοια πράγματα απαιτούν χρόνο. Δεν είναι μάγος. Δεν μπορείς να περιμένεις από την ομάδα να φύγει από το γήπεδο με μια κυριαρχική νίκη 4-0 επί της Ελλάδας. Πρόκειται για σκληρή δουλειά», πρόσθεσε.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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Eθνικες Ομαδες

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