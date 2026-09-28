ΒΙΝΤΕΟ: Η... άρρωστη ντρίμπλα του Καρέτσα στον Μπούρκαρντ

Μια «άρρωστη» ντρίμπλα έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στον χθεσινό θρίαμβο της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ (0-1) για το Nations League.

Ο μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ με τακουνάκι πέρασε την μπάλα ανάμεσα από τα πόδια του… δύσμοιρου Γιόναταν Μπούρκαρντ προκαλώντας επιφωνήματα θαυμασμού.

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