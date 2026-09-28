Ανοδος της Ελλάδας στην 41η θέση του κόσμου

Η Ελλάδα πανηγύρισε χθες μία ιστορική επιτυχία στη Γερμανία (1-0), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League A του Nations League, και συνεχίζει πρώτη στον όμιλο της με έξι βαθμούς, μετά και τη μεγάλη νίκη της την περασμένη Πέμπτη στο Βελιγράδι επί της Σερβίας (2-1). Με τις δυο αυτές σπουδαίες επιτυχίες η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κέρδισε πέντε θέσεις και σκαρφάλωσε στην 41η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, σε σχέση με την τελευταία αξιολόγηση, τον περασμένο Ιούλιο.

Τώρα, στα επόμενα δύο ματς της διοργάνωσης στην Τούμπα, κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία, θέλει να επιβεβαιώσει την ανοδική αυτή δυναμική στην κατάταξη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας. Η Γερμανία έχασε μια θέση (13η), η Ολλανδία παραμένει 9η στον κόσμο, ενώ η Σερβία κατέβηκε τρία σκαλοπάτια και βρίσκεται πλέον δύο θέσεις πίσω από την Ελλάδα στην 43η θέση της κατάταξης. Η επίσημη ανακοίνωση της κατάταξης θ' ανακοινωθεί από τη FIFA στις 7 Οκτωβρίου.