100.000 στη λίστα αναμονής για τα εισιτήρια της Εθνικής Ελλάδας!

Η Ελλάδα πανηγύρισε χθες μία ιστορική επιτυχία στη Γερμανία (1-0), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League A του Nations League, και συνεχίζει πρώτη στον όμιλο της με έξι βαθμούς. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε πως από σήμερα οι φίλαθλοι μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους για τις δύο επόμενες μεγάλες αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας στην Τούμπα, απέναντι στην Ολλανδία και τη Γερμανία.

Η ανταπόκριση των φιλάθλων είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς από τα πρώτα λεπτά της διάθεσης δεκάδες χιλιάδες προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια θέση στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για να θαυμάσουν την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σύμφωνα με στοιχεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ήδη 100 χιλιάδες (!) φίλαθλοι βρίσκονται στη λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο και η Τούμπα αναμένεται να είναι κατάμεστη στα δύο μεγάλα παιχνίδια της εθνικής.