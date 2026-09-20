Davis Cup - World Group II: Μεγάλη προσπάθεια της Κύπρου απέναντι στην ισχυρή Ουκρανία

Με την Ουκρανία να επικρατεί με 3-1, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Κύπρου για το World Group II του Davis Cup, σε ένα διήμερο γεμάτο μεγάλες μάχες, σημαντικές εμπειρίες και αξιέπαινη προσπάθεια από την Εθνική μας.

Η Κύπρος βρέθηκε απέναντι σε μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα, η οποία παρέταξε τέσσερις αντισφαιριστές με υψηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη από τον Μέλιο Ευσταθίου, που ήταν το Νο1 της κυπριακής ομάδας.

Παρά τη σημαντική διαφορά στην παγκόσμια κατάταξη, οι διεθνείς μας στάθηκαν με αξιώσεις απέναντι στους Ουκρανούς και έδειξαν ότι η Εθνική Κύπρου έχει πλέον το αγωνιστικό επίπεδο για να αντιμετωπίζει ομάδες αυτού του μεγέθους.

Η μεγάλη προσπάθεια κορυφώθηκε στο διπλό της Κυριακής, όπου οι Στυλιανός Χριστοδούλου και Λευτέρης Νέος πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και πέτυχαν τη νίκη με 2-0, κρατώντας ζωντανή την προσπάθεια της Εθνικής για ανατροπή.

Τα τέσσερα παιχνίδια της αναμέτρησης

Game 1 – Μονό : Φώτος Φωτιάδης – Georgii Kravchenko 0-2 (4-6, 1-6)

Ο Φώτος Φωτιάδης πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον Georgii Kravchenko, Νο311 στην παγκόσμια κατάταξη. Ιδιαίτερα στο πρώτο σετ, ο Κύπριος διεθνής έβαλε δύσκολα στον Ουκρανό αντίπαλο του, προηγήθηκε 4-3 και έδειξε ότι μπορούσε να διεκδικήσει το σετ. Ο Kravchenko, ωστόσο, κατάφερε να επικρατήσει με 6-4 και στη συνέχεια να πάρει το δεύτερο σετ με 6-1. Ο αγώνας διήρκεσε 1 ώρα και 22 λεπτά.

Game 2 – Μονό : Μέλιος Ευσταθίου – Oleksii Krutykh 1-2 (2-6, 6-1, 4-6)

Ο Μέλιος Ευσταθίου έδωσε μια από τις μεγαλύτερες μάχες του διημέρου απέναντι στον Oleksii Krutykh, Νο443 στην παγκόσμια κατάταξη.

Μετά την απώλεια του πρώτου σετ με 6-2, ο Κύπριος διεθνής αντέδρασε εντυπωσιακά και κατέκτησε το δεύτερο με 6-1. Στο τρίτο σετ προηγήθηκε 2-0 και μέχρι το 4-4 οι δύο αντισφαιριστές κράτησαν το σερβίς τους. Ο Krutykh έκανε το 5-4 και στη συνέχεια, με μπρέικ στο 10o γκέιμ έκλεισε το σετ με 6-4, παίρνοντας τη νίκη με 2-1. Ο αγώνας διήρκεσε 2 ώρες και 30 λεπτά.

Game 3 – Διπλό : Στυλιανός Χριστοδούλου / Λευτέρης Νέος – Vladyslav Orlov / Oleksandr Ovcharenko 2-0 (6-3, 6-4)

Η Κύπρος απάντησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον πρώτο αγώνα της Κυριακής.

Οι Στυλιανός Χριστοδούλου και Λευτέρης Νέος πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησαν με 2-0 σετ των Vladyslav Orlov / Oleksandr Ovcharenko, σε αγώνα διάρκειας 1 ώρας και 15 λεπτών.Το κυπριακό δίδυμο ήταν καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και ιδιαίτερα μετά τα μέσα του πρώτου σετ έδειξε μεγάλη αποφασιστικότητα, κερδίζοντας όλους τους κρίσιμους πόντους και τα κρίσιμα γκέιμς.

Με το 6-3, 6-4 η Κύπρος μείωσε σε 1-2 και έμεινε ζωντανή στη μάχη της σειράς. Ήταν η καλύτερη εμφάνιση της Εθνικής μας στο διήμερο και μια σημαντική νίκη απέναντι σε ένα δυνατό ουκρανικό δίδυμο.

Game 4 – Μονό : Μέλιος Ευσταθίου – Georgii Kravchenko 0-2 (6-0, 6-1)

Στον τέταρτο αγώνα ο Μέλιος Ευσταθίου αντιμετώπισε τον Georgii Kravchenko. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με 2-0 σετ (6-0, 6-1), σε 1 ώρα και 24 λεπτά. Δυστυχώς, από την αρχή της αναμέτρησης ο Μέλιος αντιμετώπισε ιατρικό πρόβλημα, καθώς υπέστη ρινορραγία, μέσα στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και την ένταση του αγώνα. Παρά το πρόβλημα, συνέχισε την προσπάθεια του μέχρι το τέλος, όμως δεν μπόρεσε να παρουσιάσει το επίπεδο ανταγωνισμού που απαιτούσε η αναμέτρηση.

Μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου αγώνα, η Ουκρανία επικράτησε τελικά με 3-1 και η σειρά ολοκληρώθηκε χωρίς τη διεξαγωγή πέμπτου αγώνα.

Δημήτρης Λεοντής (Πρόεδρος ΟΑΚ): «Πριν 2-3 χρόνια δεν σκεφτόμασταν καν να παλεύουμε για την πρώτη κατηγορία»

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου, κ. Δημήτρης Λεοντής, αναφέρθηκε στην πρόοδο της Εθνικής ομάδας και στο υψηλό επίπεδο στο οποίο έχει πλέον φτάσει: «Πριν από δύο-τρία χρόνια δεν σκεφτόμασταν καν ότι θα μπορούσαμε να παλεύουμε για την πρώτη κατηγορία. Τώρα χάνουμε σε αυτό το επίπεδο και νιώθουμε στεναχωρημένοι. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο έχει ανέβει πλέον το επίπεδο της ομάδας. Η ομάδα έχει παρόν και μέλλον. Θα στηρίξουμε τα παιδιά και θα προσπαθήσουμε παράλληλα να φέρουμε και κάποιους άλλους αθλητές σε αυτό το επίπεδο, ώστε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την Εθνική ομάδα. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Θέλουμε η ομάδα να βρίσκεται ακόμη πιο ψηλά και να διεκδικεί στο μέλλον ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες».

Δημήτρης Ηροδότου (Κάπτεν / Ομοσπονδιακός προπονητής): «Περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε»

Ο Κάπτεν της Εθνικής ομάδας, Δημήτρης Ηροδότου, στάθηκε ιδιαίτερα στο δεύτερο παιχνίδι της αναμέτρησης και στον τρόπο με τον οποίο κρίθηκε: «Πιστεύω ότι το πιο κρίσιμο σημείο των αναμετρήσεων ήταν το δεύτερο παιχνίδι και ο τρόπος που χάθηκε. Ο Μέλιος το είχε οδηγήσει με μεγάλη προσπάθεια στο τρίτο σετ και στο 4-4. Εκεί χάσαμε στη λεπτομέρεια έναν αγώνα που ίσως άλλαζε όλη τη μορφή των αναμετρήσεων του διημέρου.

Καταφέραμε να κοντράρουμε μια ομάδα που συγκροτείτο από αντισφαιριστές που θεωρητικά είναι καλύτεροι από μας και είμαι περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε».

Ο Μάρκος Παγδατής στο πλευρό της Εθνικής

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Μάρκου Παγδατή στο Εθνικό Κέντρο Τένις, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την προσπάθεια της Εθνικής και βρέθηκε στο πλευρό των διεθνών μας.

Τους αγώνες του διημέρου παρακολούθησαν επίσης ο Χριστόδουλος Έλληνας, Επίτιμος Πρόξενος της Ουκρανίας στην Κύπρο, ο κ. Γιώτης Ιωαννίδης (Γεν.Γρ.ΚΟΕ) ο Φίλιππος Τσιαττάλας (Μέλος Δ.Σ.ΚΟΑ), ο Αλέξης Φωτιάδης (Διευθύνων Σύμβουλος «Φώτος Φωτιάδης» Διανομείς), ο Ihor Kovtun (Sports Manager SFORS), η Polina Vara, (Communication Manager SFORS), καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της χορηγού εταιρείας SFORS. Παρόντες ήταν επίσης ο Όθωνας Κυριακίδης ( Διευθύνων Σύμβουλος MAVROS Ltd), ο κ. Φίλιος Χριστοδούλου (Επίτιμος Πρόεδρος ΟΑΚ), ο κ. Νώντας Μεταξάς (πρώην Πρόεδρος της ΟΑΚ) καθώς και Αξιωματούχοι και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ.

Η παρουσία του κόσμου στις εξέδρες, έδωσε σημαντική ώθηση στους αντισφαιριστές μας και δημιούργησε εξαιρετική ατμόσφαιρα στο Εθνικό Κέντρο Τένις.

Ευχαριστίες στο ΡΙΚ και στους Χορηγούς ΟΑΚ

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς το Διοικητικό Συμβούλιο και το Αθλητικό Τμήμα του ΡΙΚ για την απόφαση να μεταδώσουν ζωντανά την αναμέτρηση Κύπρου–Ουκρανίας.

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου εκφράζει επίσης τις θερμές της ευχαριστίες στον Team Sponsor AdTech και στους Tie Sponsors Allwyn, SFORS, Wilson, JOMA και Αγρός, καθώς και στον χορηγό επικοινωνίας 24sports / Sport FM, για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή τους προς την Εθνική Ομάδα.

Η στήριξη των χορηγών αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας της Εθνικής Κύπρου και της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου.