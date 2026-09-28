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Σταύρου και «Λαότρυπα» οι νικητές στο 13ο Επαρχιακό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Λευκωσίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Γιαννάκης Σταύρου και η ομάδα του Κυνηγετικού Συλλόγου «Λαότρυπα» Κορμακίτη επικράτησαν στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Κυνηγετικού Συλλόγου «Λαότρυπα» Κορμακίτη και ο Γιαννάκης Σταύρου του Κυνηγετικού Συλλόγου «Φραγκολίνα» Καϊμακλίου ήταν οι νικητές στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα του 13ου Επαρχιακού Πρωταθλήματος Σκοποβολής Λευκωσίας.

Στην κατηγορία των εφήβων, ο Σταύρος Παρμενίδης του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγίων Τριμιθιάς πέτυχε επίδοση 45/50.

Ο αγώνας διεξήχθη στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο «Λάκης Ψημολοφίτης» και αθλοθετήθηκε από την EKMA FURNISHINGS LTD. Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής, ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του βετεράνου κυνηγού και κυνηγετικού παράγοντα Κοκή Σολομωνίδη, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα.

Η «Λαότρυπα» κατέκτησε την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση αφού, μετά τις 150 βολές, ισοβάθμησε με τη «Φτέλια» Γερίου στις 133 επιτυχίες. Η κατάταξη κρίθηκε με βάση τον κανονισμό της τελευταίας πούλας.

Τρίτη τερμάτισε η ομάδα της Κυνηγετικής Ένωσης Λευκωσίας με 130/150. Για τη νικήτρια ομάδα αγωνίστηκαν οι Ηλίας Αντωνίου, Κώστας Λαός, Αντώνης Διόλας και Σήφης Γεωργίου.

Στις επιμέρους κατηγορίες, ο Γιαννάκης Σταύρου, που αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία, πρώτευσε με 48/50. Στην Επίλεκτη κατηγορία νικητής ήταν ο Παντελής Ανδρέου με 45/50, στην Α’ κατηγορία ο Ηλίας Αντωνίου με 47/50 και στη Γ’ κατηγορία ο Χρίστος Νέστωρος με 44/50.

Στους βετεράνους κυνηγούς επικράτησε ο Μιχάλης Σιακαλλής με 47/50, ενώ στους βετεράνους σκοπευτές πρώτος ήταν ο Πανίκος Ναζίρης με 46/50. Στην κατηγορία των σκοπευτών, ο Σωκράτης Νικολάου πέτυχε το απόλυτο 50/50.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ομαδικά

  1. Κ.Σ. «Λαότρυπα» Κορμακίτη — 133/150
  2. Κ.Σ. «Φτέλια» Γερίου — 133/150
  3. Κ.Ε.Λ. Λευκωσίας — 130/150

Επίλεκτη κατηγορία

  1. Παντελής Ανδρέου, «Σπίθα» Λατσιών — 45/50
  2. Κυριάκος Κυλίλης, «Φτέλια» Γερίου — 44/50
  3. Κώστας Λαός, «Λαότρυπα» Κορμακίτη — 44/50

Α’ κατηγορία κυνηγών

  1. Ηλίας Αντωνίου, «Λαότρυπα» Κορμακίτη — 47/50
  2. Γιώργος Σκουφαρίδης, «Φτέλια» Γερίου — 45/50
  3. Χρίστος Κύζας, «Φραγκολίνα» Καϊμακλίου — 45/50

Β’ κατηγορία κυνηγών

  1. Γιαννάκης Σταύρου, «Φραγκολίνα» Καϊμακλίου — 48/50
  2. Χρίστος Χατζηγεωργίου, «Άραμης» Μιτσερού — 43/50
  3. Αντώνης Διόλας, «Λαότρυπα» Κορμακίτη — 42/50

Γ’ κατηγορία κυνηγών

  1. Χρίστος Νέστωρος, «Αετός» Δευτεράς — 44/50
  2. Χρίστος Ζωδιάτης, Κ.Ε. Λευκωσίας — 43/50
  3. Σήφης Γεωργίου, «Λαότρυπα» Κορμακίτη — 42/50

Βετεράνοι κυνηγοί

  1. Μιχάλης Σιακαλλής, Κ.Ε. Λευκωσίας — 47/50
  2. Ηλίας Χαραλάμπους, «Πλουμί» Κοκκινοτριμιθιάς — 46/50
  3. Ευάγγελος Καραβόλιας, Κ.Ε. Λευκωσίας — 40/50

Σκοπευτές

  1. Σωκράτης Νικολάου, Κ.Ε. Λευκωσίας — 50/50
  2. Άγγελος Αβραάμ, ΣΚΟΛΕΜ — 49/50
  3. Γιάννος Κατάσκοπος, «Ολυμπιάδα» Παλιομετόχου — 48/50

Βετεράνοι σκοπευτές

  1. Πανίκος Ναζίρης, Κ.Ε. Λευκωσίας — 46/50
  2. Μίκης Φυλακτού, ΣΚΟΛΕΥ — 44/50
  3. Όμηρος Δημητριάδης, ΣΚΟΚΕΡ — 42/50

Πηγή: ΚΥΠΕ

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