Θέλει και η Χάποελ Ιερουσαλήμ έδρα της την Κύπρο

Σε συζητήσεις με την κυπριακή κυβέρνηση προκειμένου τα παιχνίδια της για το EuroCup να φιλοξενούνται εκεί βρίσκεται η Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η αντίπαλος του Άρη στη φάση των ομίλων του EuroCup φιλοξενείται την τελευταία διετία στο γήπεδο της Μέγκα στο Βελιγράδι, αλλά πλέον θέλει να μετακομίσει στην Κύπρο. Ανάλογες επαφές έχει για τα παιχνίδια της στην Ευρωλίγκα και η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Κύπρος είναι πιο κοντά στο Ισραήλ από την Σερβία, ενώ στη Μεγαλόνησο κατοικούν και πολλοί Ισραηλινοί, που μπορούν να παρακολουθούν από κοντά τα παιχνίδια.

Υποψήφια γήπεδα για να φιλοξενήσουν την Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και το «Τάσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία» στη Λευκωσία.

Πηγή: sport-fm.gr