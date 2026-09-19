Αγχωτική νίκη για Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα βρήκε… σκούρα, όμως κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού Νόρμπερτ Γκόμπος και να ισοφαρίσει σε 1-1 το ζευγάρι της Ελλάδας με τη Σλοβακία για το Davis Cup.

Ο 28χρονος τενίστας, No. 44 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε δύσκολα με 2-0 σετ (7-6, 6-4) του 36χρονου Σλοβάκου (Νο. 353) στο Κόσιτσε, μετά από 1 ώρα και 48 λεπτά αγώνα, φέρνοντας τη σειρά στην ισορροπία μετά την ήττα του Σακελλαρίδη από τον Κάρολ νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η δράση συνεχίζεται αύριο, όπου οι δύο τενίστες μας θα ψάξουν δύο νίκες ώστε η χώρα μας να εξασφαλίσει την πρόκριση στα Qualifiers του Davis Cup 2027.

sport-fm.gr