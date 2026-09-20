«Βασίλισσα» στη Μαδρίτη η Ατλέτικο, καθάρισε τη Ρεάλ και την προσπέρασε!

Η Ατλέτικο πήρε το μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης, επικρατώντας 2-1 της Ρεάλ στο «Metropolitano» και πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη απέναντι στη συμπολίτισσά της για την 7η αγωνιστική της LaLiga! Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «ροχιμπλάνκος» προσπέρασαν τη «βασίλισσα» στη βαθμολογία και την άφησαν στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα!

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Ρεάλ προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με τον Βινίσιους, αλλά πήγε στα αποδυτήρια με το 0-0.

Το δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τη «Βασίλισσα». Στο 50', ο Ντιν Χάουσεν ανέτρεψε τον Τζουλιάνο Σιμεόνε μέσα στην περιοχή και αρχικά αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Μετά από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής άλλαξε την απόφασή του, έδειξε απευθείας κόκκινη στον στόπερ της Ρεάλ και καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Ατλέτικο.

Ο Αλεχάντρο Γκριμάλντο ανέλαβε την εκτέλεση στο 53' και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους και αριθμητικό πλεονέκτημα.

Η Ατλέτικο εκμεταλλεύτηκε άμεσα την κατάσταση και στο 59' έκανε το 2-0. Ο Σιμεόνε βρήκε εξαιρετικά τον Τζόναθαν Ντέιβιντ μέσα στην περιοχή και ο Καναδός επιθετικός με ωραίο τελείωμα έστειλε την μπάλα στην κορυφή της εστίας.

Παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες, η Ρεάλ δεν τα παράτησε. Ο Τιμπό Κουρτουά κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι με σημαντικές επεμβάσεις, ενώ στις καθυστερήσεις, το σύνολο του Ζοσέ Μουρίνιο κατάφερε να ξαναμπεί στο ματς και να το κάνει... θρίλερ.

Συγκεκριμένα, ο Μπερνάντο Σίλβα εκτέλεσε φάουλ και ο Αντόνιο Ρίντιγκερ νίκησε τους πάντες στον αέρα, μειώνοντας με κεφαλιά σε 2-1 στο 90'. Η «Βασίλισσα» προσπάθησε στα υπόλοιπα λεπτά των καθυστερήσεων να βρει την ισοφάριση, όμως η Ατλέτικο άντεξε και κράτησε μέχρι τέλους τη μεγάλη νίκη.