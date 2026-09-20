Επίσημο: Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε τον Γκαρθία

Και με τη... βούλα παίκτης του Ατρομήτου είναι ο Ντάνι Γκαρθία, καθώς ο σύλλογος των δυτικών προαστίων γνωστοποίησε σήμερα (20/9) την απόκτηση του Ισπανού μέσου έως το καλοκαίρι του 2027, αφού ο 36χρονος άσος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Η σχετική ανακοίνωση του Ατρομήτου έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Ντάνι Γκαρθία, με τον πολύπειρο Ισπανό μέσο να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας και να φορά τη φανέλα με το Νο14!

Ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έρχεται στο Περιστέρι, με στόχο να προσθέσει ποιότητα, προσωπικότητα και εμπειρία στη μεσαία γραμμή του Ατρόμητου.

Ο Ντάνι Γκαρθία έχει καταγράψει περισσότερες από 570 επαγγελματικές συμμετοχές στην πολυετή καριέρα του, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε δύο σημαντικά κλαμπ της Ισπανίας, την Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Εϊμπάρ, αλλά και στον Ολυμπιακό.

Με την Αθλέτικ Μπιλμπάο αγωνίστηκε για έξι χρόνια, καταγράφοντας 195 συμμετοχές, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας και του ισπανικού Super Cup. Στην Εϊμπάρ αποτέλεσε βασικό στέλεχος για επίσης έξι σεζόν, μετρώντας 224 συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί και στη δεύτερη ομάδα της Χετάφε, καταγράφοντας 75 συμμετοχές.

Στον Ολυμπιακό αποτέλεσε επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και του Super Cup Ελλάδας, έχοντας σημαντική παρουσία στην πορεία των «ερυθρόλευκων».

Ο 36χρονος μέσος διαθέτει, παράλληλα, σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία, έχοντας αγωνιστεί 10 φορές στο UEFA Champions League και 6 φορές στο UEFA Europa League.

Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο κατέγραψε τρεις συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, ξεκινώντας μάλιστα βασικός και στις δύο αναμετρήσεις απέναντι στη Ναϊμέγκεν. Ο Ντάνι Γκαρθία είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό στις αρχές του καλοκαιριού, ωστόσο η επιθυμία του να έχει ενεργό ρόλο και σημαντικό χρόνο συμμετοχής τον οδήγησε σε μια νέα σελίδα στην καριέρα του.

Και αυτή η σελίδα γράφεται στο Περιστέρι.

Με την εμπειρία του, την αγωνιστική του ποιότητα και την προσωπικότητα που τον συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια, ο Ντάνι Γκαρθία έρχεται στον Ατρόμητο για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας μας και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της.

Λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Ντάνι Γκαρθία είπε στον Δημήτρη Μανάκο:

«Είναι μία πολύ σημαντική μέρα για εμένα. Είμαι ευτυχισμένος που είμαι εδώ. Θέλω πολύ να βοηθήσω, να εξελίξω την ομάδα και έχω πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για όλα όσα έρχονται. Η σεζόν είναι μεγάλη, είναι ακόμη πολύ νωρίς και όλοι μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα ενωμένοι.

Πάνω από όλα, θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου, τους συμπαίκτες και τον προπονητή μου, για να πετύχουμε όσα ονειρευόμαστε. Θα δώσω ό,τι μπορώ για αυτό.»

Ποιο ήταν το σημείο - κλειδί, για να κάνεις αυτό το βήμα και να υπογράψεις σήμερα στον Ατρόμητο;

«Το πιο σημαντικό είναι να έρχεσαι σε ένα μέρος που νιώθεις χαρούμενος και ευτυχισμένος. Όλοι οι φίλοι μου, τόσο Έλληνες, όσο και Ισπανοί μου είπαν τα καλύτερα για την ομάδα και πόσο οικογένεια είναι. Αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και με τη σειρά μου θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν συντομότερο να προσαρμοστώ στην ομάδα.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Σπανό, τον κ. Αγγελόπουλο και τον κ. Κέρκεζ για όλη τη μεγάλη προσπάθεια. Έκαναν τα πάντα για να είμαι εδώ. Θέλω να βρίσκομαι κάπου όπου νιώθω οικογένεια και είμαι ευτυχισμένος. Η σεζόν μόλις ξεκίνησε...»

Όλοι στην Ελλάδα σε έχουν στο μυαλό τους ως έναν ποδοσφαιριστή που δίνει τα πάντα στο γήπεδο. Θα ήθελες να πεις κάτι στον κόσμο της ομάδας;

«Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου και στην καριέρα μου ως τώρα, συμβαίνει επειδή δίνω πάντα το 100%. Δεν θα υπάρξει τίποτα λιγότερο από αυτό τώρα. Αυτό θέλω να πω στον κόσμο. Θα δώσω τα πάντα για την ομάδα!»

Ντάνι, καλώς ήρθες στον Ατρόμητο!

Καλώς ήρθες στο Περιστέρι!».