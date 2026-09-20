Σημαντικό το χρήμα, θέλουμε όμως υποδομές

Σίγουρα άκουσαν με ικανοποίηση οι αθλητές μας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μία πρόσφατη εκδήλωση, να εξαγγέλλει αύξηση του ποσού, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028. Από τις 350.000, το ποσό θα διπλασιαστεί και έτσι σαφώς οι αθλητές μας, θα έχουν καλύτερες συνθήκες για να προετοιμαστούν.

Είναι σημαντικό το χρήμα. Από μόνο του όμως δεν φτάνει. Θυμάμαι πρόσφατα μία ανάρτηση του σπρίντερ μας Μίλαν Τράικοβιτς για το Τσίρειο, που βρίσκεται... υπό κατασκευή, στην οποία εξέφραζε την έντονη του δυσαρέσκεια. Θέλουμε υποδομές και αυτές... χθες. Ας ελπίσουμε πως το κράτος, θα είναι αρωγός και τα λόγια, να γίνονται πράξεις.

Κρίστοφερ