Λύγισε στο τέλος ο Μέλιος Ευσταθίου

Μια μεγάλη μάχη διάρκειας 2 ωρών και 30 λεπτών έδωσε ο Μέλιος Ευσταθίου απέναντι στον Oleksii Krutykh, σε έναν αγώνα που κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες.

Ο Μέλιος βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ, όμως δεν τα παράτησε. Με εξαιρετική αντίδραση και μεγάλη αγωνιστικότητα, ανέτρεψε την εικόνα του αγώνα, κυριάρχησε στο δεύτερο σετ και το πήρε με 6-1, φέρνοντας την αναμέτρηση στα ίσα.

Στο τρίτο σετ ο Μέλιος μπήκε δυνατά και προηγήθηκε 2-0, δείχνοντας ότι ήταν αποφασισμένος να ολοκληρώσει την ανατροπή. Ο Ουκρανός όμως απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Από εκεί και μέχρι το 4-4, οι δύο αντισφαιριστές κράτησαν το σερβίς τους, με τον αγώνα να παραμένει απόλυτα ανοιχτός.

Και τελικά, το μοναδικό break μέχρι το τέλος του τρίτου σετ ήρθε στο 10ο game, αυτή τη φορά σε βάρος της Κύπρου. Ο Krutykh έκανε το 5-4 και στη συνέχεια έκλεισε το σετ με 6-4, παίρνοντας και τον αγώνα με 2-1.

Ο Μέλιος πάλεψε μέχρι τον τελευταίο πόντο. Ανέτρεψε ένα δύσκολο ξεκίνημα, έφερε τον αγώνα στα ίσα και έφτασε μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας μεγάλης ανατροπής.

Η ήττα ήρθε στις λεπτομέρειες, όμως η προσπάθεια, η μαχητικότητα και η αντίδραση του Μέλιου αξίζουν ξεχωριστή αναφορά.

Μετά το τέλος της πρώτης ημέρας, η Ουκρανία προηγείται με 2-0.

Η μάχη όμως συνεχίζεται αύριο, με το διπλό να ανοίγει το πρόγραμμα.