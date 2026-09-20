Kαθάρισε ο Γιόβιτς για λογαριασμό της ΑΕΚ

Ίδρωσε, ζορίστηκε αλλά εντέλει πανηγύρισε! Η ΑΕΚ αντιμετώπισε πολύ μεγάλες δυσκολίες απέναντι στον άκρως αξιόμαχο Βόλο όμως στο φινάλε κατάφερε να υποτάξει τους Θεσσαλούς έχοντας ως απόλυτο σταρ τον Λούκα Γιόβιτς και να πάρει τη νίκη με 2-1 για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, που ήταν η πρώτη της εκτός έδρας επιτυχία στο φετινό πρωτάθλημα.

Το ματς

Ο Βόλος όχι απλά μπήκε καλύτερα στο χορτάρι αλλά πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό βρέθηκε μία ανάσα από το να αιφνιδιάσει απόλυτα την ΑΕΚ. Τότε που βρήκε εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα των πρωταθλητών Ελλάδας και ο Γκονζάλες έβγαλε πανέξυπνη κάθετη πάσα στον Κόμπα, με το σουτ του να σταματάει στο δεξί δοκάρι της εστίας και εν συνεχεία τον Μπρινιόλι να βγάζει σε κόρνερ το σουτ του Φουρτάδο.

Η φάση αυτή δεν ήταν αρκετή για να χτυπήσει καμπανάκι για την Ένωση και στο 7ο οι Θεσσαλοί απείλησαν για δεύτερη φορά, με τον Μπρινιόλι να πέφτει εντυπωσιακά στη δεξιά γωνία του για να διώξει σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Κόμπα.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 13′ για να εμφανιστεί για πρώτη φορά επιθετικά η ομάδα του Νίκολιτς μέτα από κάποιο συνδιασμό, με το σουτ του Κοϊτά εντός περιοχός από γύρισμα του Πήλιου να είναι άστοχο, με τη συνέχεια και μέχρι το πρώτο ημίωρο να βρίσκει τον Βόλο να έχει καλύτερη εικόνα όντας άψογα στημένος στην άμυνα και την ΑΕΚ να ασφυκτιά, έχοντας προβλήματα στην ανάπτυξη και κάνοντας αρκετά λάθη σε πάσες και κοντρόλ μπάλας.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ στο ματς ήρθε στο 32ο λεπτό και άρχισε πάλι από τα αριστερά, με τον Κοϊτά αυτή τη φορά να πατάει περιοχή και να γυρίζει τη μπάλα στο ύψος του πέναλτι, με τον Μάνταλο να κάνει το σουτ από πλεονεκτική θέση με το αριστερό αλλά τη μπάλα να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Δύο λεπτά αργότερα είχε νέα ευκαιρία να βρει δίχτυα αλλά ήταν άστοχος ενώ στο 41′ οι παίκτες του Νίκολιτς βρήκαν για πρώτη φορά σε ανισορροπία την άμυνα του Βόλου αλλά το φιλόδοξο σουτ του Μάγερ βρήκε σε σώματα και κατέληξε σε κόρνερ.

Στο 44′ ήταν η σειρά του Βόλου να κάνει αισθητή την παρουσία του και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Και αυτό γιατί ο Φουρτάδο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Μπρινιόλι με προβολή μετά από σουτ του Γκονζάλες αλλά η χαρά του δεν κράτησε πολύ, με το VAR να παρεμβαίνει αφού ήταν σε θέση οφσάιντ και το 0-0 να παραμένει, για να πάνε ισόπαλες οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Αποτέλεσμα που μάλλον άφηνε δυσαρεστημένους τους γηπεδούχους και χαρούμενους τους φιλοξενούμενους, με τον Βόλο να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνισή του στο φετινό πρωτάθλημα σε ένα 45λεπτο και να έχει 8 τελικές, εκ των οποίων οι μισές εντός εστίας, και την ΑΕΚ να κάνει το χειρότερο φετινό της 45λεπτο, με απολογισμό 4 τελικές και καμία εντός εστίας.

Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος που ήταν υποτονική, στο δεύτερο η ομάδα του Νίκολιτς μπήκε πιο αποφασισμένη και στο 48′ είχε την πρώτη καλή στιγμή με το σουτ του Μάνταλου που έφυγε άουτ, με τον αρχηγό της ΑΕΚ να ζητάει πέναλτι υποστηρίζοντας πως η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Μεντίλ αλλά διαιτητή και VAR να θεωρούν πως δεν υπήρχε παράβαση.

Στα επόμενα λεπτά οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν ένταση στο παιχνίδι τους και δικαιώθηκαν στο 61′, με τον Γιόβιτς να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του από τον Κάργα μετά από ωραία προσπάθειά του μέσα στην περιοχή και να αναλαμβάνει την εσχάτη των ποινών, για να νικήσει τον Λοντίγκιν και να γράψει το 1-0.

Το γκολ αυτό ήταν αρκετό για να πέσει κατακόρυφα ο ρυθμός στο επόμενο 20λεπτο, με την ΑΕΚ να μην έχει κάποια μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ αλλά να μην επιτρέπει στους αντιπάλους της να την απειλήσουν, έχοντας στο μυαλό της και τα παθήματά της στα δύο πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα με Κηφισιά και Αστέρα AKTOR.

Παρά το γεγονός πως είχε στο μυαλό της να θωρακίσει την άμυνά της, λίγο πριν από το φινάλε και συγκεκριμένα στο 85′ πληγώθηκε, αφού μετά από αποτυχία των παικτών της να απομακρύνουν τη μπάλα σε εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά ο Χαραλαμπόγλου επωφελήθηκε και με διπλή προσπάθεια νικήσε τον Μπρινιόλι για να γράψει το 1-1.

Τη στιγμή ωστόσο που η ΑΕΚ έδειχνε να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της ο Λούκα Γιόβιτς την πήρε από το χέρι και δεν την άφησε να χάσει άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου, με τον Σέρβο φορ να σηκώνεται εντυπωσιακά μέσα στη μεγάλη περιοχή μετά από σέντρα του Ζοάο Μάριο και να νικάει με ασύλληπτη κεφαλιά στο 88′ τον Λοντίγκιν (1-2).

ΒΟΛΟΣ: Λοντίγκιν, Κάργας, Αγιάκουα, Κάτσικας (74′ Κρέσπι), Χαμζά, Μύγας, Κόμπα, Μπούρνιτς (59′ Νέγου), Γκονζάλες (74′ Χαραλαμπόγλου), Φουρτάδο, Τζόκα (12′ Λάμπρου)

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς, Ρέλβας, Κοϊτά, Κοϊτά (83′ Αριάγκα), Μάγερ (90+1′ Ζουμπκόφ), Μάριν, Μάνταλος (59′ Μάριο), Βιτάλις (46′ Ζίνι), Γιόβιτς (90+1′ Κουτέσα)

Πηγή: sport24.gr