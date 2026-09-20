Οι 11 του Μπεργκ για το αυτονόητο - Τέσσερις αλλαγές

Σε τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα προχώρησε ο Χένινγκ Μπεργκ στο σημερινό αγώνα (ΓΣΠ, 19:00) με την Krasava Ένωση Νέων Ύψωνα, για την 4η αγωνιστική της Cypus League by Stoiximan.

Σε σχέση με τον ευρωπαϊκό αγώνα με τη Θέλτα, φανέλα βασικού πήραν οι Καμίνσκι, Μπράουερς, Τανάσε και Ακιντόλα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Χένινγκ Μπεργκ για τη σημερινή αναμέτρηση στο ΓΣΠ (19:00): Καμίνσκι, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Ντουβέρν, Μπάλκοβετς, Ανδρέου, Μπράουερς, Τανάσε, Ακιντόλα, Εβάντρο, Ντιονί.