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Έσωσε τον βαθμό, όχι όμως τη νέα «γκέλα» η Γιουνάιτεντ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έσωσε τον βαθμό στο 89’ με τον Κούνια, όμως όχι και μία ακόμη απώλεια βαθμών, μένοντας στο 1-1 με τη Φούλαμ και μόλις στους πέντε βαθμούς μετά από ισάριθμες αγωνιστικές.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέφυγε την ήττα στο «Κρέιβεν Κότατζ», όμως όχι ακόμη μία απώλεια βαθμών στην Premier League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ από αυτογκόλ του Λισάντρο Μαρτίνες, για να ισοφαρίσουν στο 89’ με τον Ματέους Κούνια και να πάρουν τελικά τον βαθμό με το 1-1 απέναντι στη Φούλαμ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τη Γιουνάιτεντ να έχει την κατοχή και να δημιουργεί περισσότερες τελικές, χωρίς όμως να βρει τον τρόπο να διασπάσει την άμυνα των γηπεδούχων.

Η Φούλαμ ήταν εκείνη που πήρε το προβάδισμα στο 63’. Ο Λισάντρο Μαρτίνες έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, δίνοντας στους Λονδρέζους το 1-0.

Η Γιουνάιτεντ πίεσε στα τελευταία λεπτά και τελικά βρήκε τη λύση στο 89’. Ο Πάτρικ Ντόργκου έδωσε την μπάλα στον Ματέους Κούνια και ο Βραζιλιάνος με σουτ από το όριο της περιοχής, το οποίο βρήκε και σε σώμα αμυντικού, νίκησε τον Λένο για το 1-1.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τη Γιουνάιτεντ να παίρνει έναν βαθμό, αλλά να συνεχίζει να προβληματίζει στο ξεκίνημα της σεζόν. Μετά από πέντε αγωνιστικές έχει μόλις μία νίκη και συνολικά 5 βαθμούς, ενώ για τη Φούλαμ αυτός ήταν μόλις ο δεύτερος βαθμός της στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η 5η αγωνιστική της Premier League:

Παρασκευή 18/09

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0

(86' Γκάλαχερ, 90'+8' Βαν Χέκε - 61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+4' Καρβάλιο)

Σάββατο 19/09

Τότεναμ-Άστον Βίλα 0-3

(45'+4' Μανζάμπι, 67' Τζάκσον, 79' Μπουεντία)

Μπράιτον-Άρσεναλ 3-0

(31' Γκρος, 45' Κωστούλας, 57' Αντρές)

Έβερτον-Ίπσουιτς 1-0

(11' Μπάρι)

Νιούκαστλ-Χαλ 2-1

(3' Γουίλοκ, 7' Χολ - 67' Τσο)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 0-1

(55' Ντασίλβα)

Κυριακή 20/09

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 0-1

(57' Ισακ)

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 5-3

(9' Φερνάντες, 29' Σερκί, 43', 57' Σεμένιο, 81' Χάαλαντ - 12', 33', 59' Μπρόμπεϊ)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

(63' αυτ. Μαρτίνες - 89' Κούνια)

 

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