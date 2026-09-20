Ο Ολυμπιακός χτύπησε ξανά στο τέλος, με λυτρωτή τον Σάλιακα, και πάει με χαμόγελο στη διακοπή

Με ήρωα τον Μανώλη Σάλιακα, που βρήκε δίχτυα στο 90’+2′, ο Ολυμπιακός πέρασε με 1-0 από τη Λιβαδειά απέναντι στον Λεβαδειακό και επέστρεψε στις νίκες στην Stoiximan Super League πριν τη διεθνή διακοπή.

Ο Φρόιλερ, που είχε δώσει την ασίστ και μεσοβδόμαδα για το γκολ-νίκης του Γιάρεμτσουκ απέναντι στη Γιαγκελόνια, έδωσε ξανά τη λύση σκάβοντας την μπάλα με το δεξί από τα αριστερά της περιοχής και ο Έλληνας διεθνής με καρφωτή κεφαλιά χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Πειραιά.

Έτσι ο Ολυμπιακός, που είχε και δοκάρι στο πρώτο μέρος με τον Τσικίνιο, επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα έπειτα από δύο γκέλες και θα πάει με χαμόγελο στη διεθνή διακοπή.

Το ματς:

O Πέντερσεν ήταν εκείνος που είχε τις πρώτες απειλητικές στιγμές, αφού πρώτα έβγαλε μια καλή σέντρα από τα δεξιά, αλλά ο Γιάρεμτσουκ δεν είχε καλή ισορροπία ώστε να απειλήσει με το κεφάλι και πριν το δεκάλεπτο έβαλε ωραία την μπάλα μπροστά του με το κεφάλι και μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, αλλά οι παίκτες του Λεβαδειακό έκοψαν σε κόρνερ.

Στο 15′ ο Φορτούνης από αριστερά άφησε στον Τσικίνιο που γύρισε και σούταρε με το δεξί εκτός περιοχής, αλλά ο Ελιάσι μπλόκαρε. Έξι λεπτά αργότερα ο Φορτούνης εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά και ο Ζότα πήρε την κεφαλιά στη γωνία της μικρής περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο Ορτέγκα έκανε μεγάλη επέμβαση κρατώντας το μηδέν στο 22′ όταν ο Φρόιλερ έκανε μεγάλο λάθος στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Κομπνάν που εκτέλεσε από πολύ κοντά στην κίνηση και ο Γερμανός απέκρουσε με το πόδι.

Ο Φορτούνης θέλησε να απειλήσει με απευθείας εκτέλεση φάουλ από την αριστερή γωνία της περιοχής, η μπάλα χτύπησε στα σώματα στο 24′, ενώ ένα λεπτό αργότερα οι παίκτες του Λεβαδειακού άλλαξαν με υπομονή και μακρινές μπαλιές την μπάλα από αριστερά στα δεξιά και ο Ούρσι εκτέλεσε δυνατά εκτός περιοχής, με τον Ορτέγκα να μπλοκάριε με διπλή προσπάθεια.

Στο 29′ ο Κομπνάν έκανε σέντρα-σουτ από τα αριστερά, η μπάλα πήρε τροχιά προς την εστία και ο Ορτέγκα έδιωξε σε κόρνερ. Στο 33′ ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι. Ο Τσικίνιο σημάδεψε την εστία από την αριστερή γωνία της περιοχής με δεξί πλασέ, με την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Μπαλντέ έκανε νέα επικίνδυνη σέντρα-σουτ με το δεξί από αριστερά, η μπάλα έσκασε μπροστά στον Ορτέγκα που τίναξε το χέρι του και έδιωξε σε κόρνερ στο 35′. Πέντε λεπτά πιο μετά ο Ζότα εκτέλεσε με το αριστερό, με το εξωτερικό, έπειτα από γύρισμα του Πέντερσεν από δεξιά, η μπάλα κόντραρε.

Στο 55′ ο Ορτέγκα έκανε λάθος, γλίστρησε και η μπάλα έφτασε στον Κόμπναν, ο οποίος εκτέλεσε, αλλά ο Γερμανός απέκρουσε. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε διπλή αλλαγή ώστε να φέρει στο παιχνίδι στοιχεία που έλειπαν από τον Ολυμπιακό. Έριξε έναν εξτρέμ-γραμμής, τον Ζέλσον, αλλά και τον Μουαντιλμαντζί, από τον οποίο περίμενε να συνεργαστεί περισσότερο με τους συμπαίκτες του από ότι ο Γιάρεμτσουκ που ήταν αποκομμένος.

Στο 74′ ο Πουέρτα έπαιξε κάθετα για τον Ζότα, που έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Ζέλσον επιχείρησε να γυρίσει για τον Μάριους, αλλά οι αμυνόμενοι απομάκρυναν, ενώ στο 77′ ο Ρέτσος σούταρε άουτ με το αριστερό.

Ο Πουέρτα εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά και ο Ρέτσος πήδηξε δυνατά και πήρε καλή κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής, η μπάλα έσκασε και έφυγε άουτ στο 80′.

Στο 85′ ο Ορτέγκα εκτινάχθηκε και έδιωξε σε κόρνερ την κεφαλιά του Κορνέζου.

Τον γόρδιο δεσμό ήρθε να κόψει στο 90’+2′ ο Σάλιακας! Ο Φρόιλερ, που είχε δώσει την ασίστ και μεσοβδόμαδα στο γκολ του Γιάρεμτσουκ, έσκαψε την μπάλα από αριστερά με το δεξί και ο Έλληνας διεθνής με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Ελιάσι, Παντέα, Βήχος, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Κωστή, Βρακάς (54′ Ποπέσκου), Ούρσι (61′ Μανθάτης), Μπαλντέ (54′ Εμμανουηλίδης), Κομπνάν (78′ Λιάγκας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Πέντερσεν (67′ Σάλιακας), Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Φορτούνης (67′ Ρόκα), Τσικίνιο (59′ Μαρτίνς), Σίλβα (76′ Γκονσάλες), Γιάρεμτσουκ (59′ Μάριους).