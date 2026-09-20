Ρεπορτάζ στα τυφλά: Όταν οι ομάδες «κρύβουν» τραυματίες, δεν τιμωρούν τα ΜΜΕ, αλλά τον κόσμο τους!

Σε τακτικές του παρελθόντος, όπου οι ομάδες «έκρυβαν» τους τραυματίες τους, έχουμε επιστρέψει εδώ και κάποιο διάστημα. Kαι γινόμαστε και εμείς τα ΜΜΕ, δέκτες παραπόνων και τι να τους απαντήσουμε...

Ομάδες κάνουν ελλειπή έως καθόλου ενημέρωση και λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας, μαθαίνουμε ότι δεν παίζουν δύο και τρεις παίκτες. Απολογούμαστε στο αθλητικό κοινό, που άλλα διαβάζει και ακούει και άλλα ισχύουν στο τέλος, μα δεν ευθυνόμαστε. Και για εμάς είναι δύσκολο να διεκπεραιώσουμε αρκετά ρεπορτάζ.

Το αστείο είναι πως κάποιες ομάδες μας «απειλούν» ότι δεν θα κάνουν ενημέρωση για τους τραυματίες. Απλώς να τους πούμε πως δεν είναι εμάς που αφήνουν στο... σκοτάδι αλλά τον κόσμο τους.

Χ.Χ