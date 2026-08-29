Απόγευμα Δευτέρας η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο US Open

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Άρθουρ Φις το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) στην πρεμιέρα του στο US Open.

O Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Άρθουρ Φις θα ανοίξουν το πρόγραμμα στο Louis Armstrong το απόγευμα της Δευτέρας (31/8, 18:00 ώρα Ελλάδος), στη μονομαχία τους για τον 1ο γύρο του US Open.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το πρόγραμμα της Δευτέρας στα δύο μεγάλα γήπεδα των εγκαταστάσεων και ο Τσιτσιπάς με τον Φις θα αγωνιστούν πρώτοι στο Louis Armstrong, ενώ θα ακολουθήσει ο αγώνας της Αμάντα Ανισίμοβα με την Ασλιν Κρούγκερ.

Στο Arthur Ashe Stadium το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 19:00 ώρα Ελλάδος, με την κάτοχο του τίτλου Αρίνα Σαμπαλένκα να παίζει με την Καμίλα Οσόριο, ενώ στη συνέχεια ο περσινός πρωταθλητής Κάρλος Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Ρόμαν Σαφιούλιν.

gazzetta.gr