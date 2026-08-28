Η αρνητική παράδοση Τσιτσιπά και η ανάρτηση εν όψει Φις στο US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από το Winston-Salem και τη Βόρεια Καρολίνα ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και την 9η συμμετοχή του στο US Open. Την Πέμπτη (27/8) έγινε η κλήρωση του κυρίως ταμπλό και ο 28χρονος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Άρτους Φις, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική κλήρωση.

Ο 22χρονος Φις προέρχεται από τον τίτλο στο Masters του Σινσινάτι, τον πιο σημαντικό από τους πέντε συνολικά στην καριέρα του, έχει ρεκόρ 32 νικών -10 ηττών μέσα στο 2026 και φιγουράρει στο Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης, θέση που είναι και υψηλότερη μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.53), με φετινό ρεκόρ 24-18, καλείται να δώσει τέλος και στην αρνητική παράδοση που έχει απέναντι στον Φις, καθώς μετρά πέντε ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, με τελευταίο αυτό στο φετινό Masters του Μαϊάμι, όπου ο Γάλλος επικράτησε με 6-0, 6-1.

Παρά τα παραπάνω ο Τσιτσιπάς δεν χάνει την αισιοδοξία του και σε ανάρτησή του σημεώνει για την επικείμενη συνάντησε με τον Φις: «Έτοιμοι για την πρόκληση. Ας το κάνουμε».

Arthur Fils arrives with momentum and meets Tsitsipas in R1! pic.twitter.com/r1HjfDwOCG — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

gazzetta.gr