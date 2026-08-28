ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αρνητική παράδοση Τσιτσιπά και η ανάρτηση εν όψει Φις στο US Open

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η αρνητική παράδοση Τσιτσιπά και η ανάρτηση εν όψει Φις στο US Open

O Στέφανος Τσιτσιπάς ψάχνει την πρώτη νίκη καριέρας, έπειτα από πέντε ήττες, με αντίπαλο τον Άρτους Φις και δηλώνει έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση στον 1ο γύρο του US Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από το Winston-Salem και τη Βόρεια Καρολίνα ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και την 9η συμμετοχή του στο US Open. Την Πέμπτη (27/8) έγινε η κλήρωση του κυρίως ταμπλό και ο 28χρονος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Άρτους Φις, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική κλήρωση.

Ο 22χρονος Φις προέρχεται από τον τίτλο στο Masters του Σινσινάτι, τον πιο σημαντικό από τους πέντε συνολικά στην καριέρα του, έχει ρεκόρ 32 νικών -10 ηττών μέσα στο 2026 και φιγουράρει στο Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης, θέση που είναι και υψηλότερη μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.53), με φετινό ρεκόρ 24-18, καλείται να δώσει τέλος και στην αρνητική παράδοση που έχει απέναντι στον Φις, καθώς μετρά πέντε ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, με τελευταίο αυτό στο φετινό Masters του Μαϊάμι, όπου ο Γάλλος επικράτησε με 6-0, 6-1.

Παρά τα παραπάνω ο Τσιτσιπάς δεν χάνει την αισιοδοξία του και σε ανάρτησή του σημεώνει για την επικείμενη συνάντησε με τον Φις: «Έτοιμοι για την πρόκληση. Ας το κάνουμε».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΚΟΠ ενάντια στον Ιφαντίνο: «Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της ΦΙΦΑ»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Οι λεπτομέρειες του deal Λίβερπουλ - Μπαρκολά

Premier League

|

Category image

Η αποστολή του ΑΠΟΕΛ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ και Άρη – Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ώρα για τις πράξεις

ΑΕΚ

|

Category image

Ουζόχο: «Δεν ήταν στο χέρι μου...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

FIFA: Συμβόλαιο 2,7 εκατ. ευρώ για τα social media και την «προστασία» της εικόνας του Ινφαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστροφή με θόρυβο εντός και εκτός γηπέδου

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ανακοινώθηκε η σπουδαία μεταγραφή της Ομόνοιας 29Μ!

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

«La Socia»: Το ξεχωριστό δώρο του Πέρεθ στα μέλη της Ρεάλ για τα 125 χρόνια

La Liga

|

Category image

Η καλή αρχή θέλει δυναμική απόδραση!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας ακύρωσε την μεταγραφή του Ορντόνιες για ιατρικούς λόγους

Premier League

|

Category image

Η ελληνική Σούπερ Λιγκ και η Λα Λίγκα στο ΓΗΠΕΔΟ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Όλα... της Premier League στο δικό μας ΓΗΠΕΔΟ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Cyprus League By Stoiximan: Συνέχεια με δύο σούπερ ντέρμπι σε Λάρνακα και Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη