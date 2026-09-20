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BINTEO: Όσα έγιναν στο 0-0 του Άρη - Καρμιώτισσα

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα στιγμιότυπα του αγώνα ανάμεσα στον Άρη - Καρμιώτισσα

Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας στο στάδιο «Αλφαμέγα» ανάμεσα στον Άρη και την Καρμιώτισσα.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΑΡΗΣ

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