ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κερδίζει τις εντυπώσεις ο νεαρός Στίβι Παναγιώτου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η τρίτη συμμετοχή του Στίβι Παναγιώτου με την φανέλα της Καρμιώτισσας

Ο Αλέξης Γαρπόζης έδωσε χρόνο στον 18χρονο Στίβι Παναγιώτου στο παιχνίδι της Καρμιώτισσας με τον Άρη. 

Ο νεαρός Κύπριος επιθετικός, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο της αναμέτρησης με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» στο 81ο λεπτό αντικαθιστώντας τον τον Ρέινολντς. Συνολικά αγωνίστηκε 17 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις και είχε πολύ θετική παρουσία. 

Με το σκορ στο 0-0, ο Κύπριος τεχνικός προχώρησε σε αυτή την κίνηση θέλοντας να έχει έναν ξεκούραστο ποδοσφαιριστή στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Έναν παίκτη που με τα τρεξίματά του θα εμπόδιζε την ανάπτυξη του αντιπάλου και θα κέρδιζε μπάλες. 

Ο Παναγιώτου αντεπεξήλθε σε αυτή την αποστολή, κερδίζοντας φάουλ και μπάλες, συνεπώς και χρόνο για την Καρμιώτισσα η οποία στο τέλος κατάφερε να αποσπάσει τον βαθμό από τον Άρη στο «Αλφαμέγα». Μάλιστα προς το φινάλε, λίγο έλειψε να δημιουργήσει μια πολύ επικίνδυνη φάση για την ομάδα του στην περιοχή του Άρη. 

Στο παιχνίδι με τον Άρη, ο Παναγιώτου κατέγραψε την τρίτη του συμμετοχή για φέτος δείχνοντας πως μπορεί με σκληρή δουλειά να μπει για τα καλά στο ροτέισιον του Αλέξη Γαρπόζη ενόψει της συνέχειας. 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΚ και ΑΕΛ οδηγούν την κούρσα, στην 3η θέση η Ομόνοια και τώρα... χειρόφρενο λόγω Εθνικής!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μάτωσε αλλά πέρασε θριαμβευτής από το Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

Η πίστη για τη βελτίωση και η ικανοποίηση για τη συγκομιδή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ/Κωνσταντίνου: «Πάμε στην Αστυνομία για παρέμβαση στο VAR – Έχει συγχωροχάρτι ο Νταβίντ Λουίζ!»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Είμαστε εξαιρετικά ενοχλημένοι από τη διαιτησία» - Όλα όσα ζητά η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αποθέωσε τους παίκτες του… «καλύτεροι μετά τη διακοπή»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο συμβιβασμός ανάμεσα σε Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης…»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Βρέθηκε νικητής και κερδίζει 9.693.319,54 - Άλλοι δυο τυχεροί στη 2η κατηγορία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός 1-1: Aήττητοι αλλά... Xαμένοι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Η Ομόνοια τιμωρεί… Θα δεχθούμε κάθε απόφαση…»

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Κερδίζει τις εντυπώσεις ο νεαρός Στίβι Παναγιώτου

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έφθασε στην τεσσάρα η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκονζάλες: «Λειτούργησε ως αφύπνιση για εμάς...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Όσα έγιναν στο 0-0 του Άρη - Καρμιώτισσα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη