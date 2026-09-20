Κερδίζει τις εντυπώσεις ο νεαρός Στίβι Παναγιώτου

Ο Αλέξης Γαρπόζης έδωσε χρόνο στον 18χρονο Στίβι Παναγιώτου στο παιχνίδι της Καρμιώτισσας με τον Άρη.

Ο νεαρός Κύπριος επιθετικός, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο της αναμέτρησης με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» στο 81ο λεπτό αντικαθιστώντας τον τον Ρέινολντς. Συνολικά αγωνίστηκε 17 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις και είχε πολύ θετική παρουσία.

Με το σκορ στο 0-0, ο Κύπριος τεχνικός προχώρησε σε αυτή την κίνηση θέλοντας να έχει έναν ξεκούραστο ποδοσφαιριστή στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Έναν παίκτη που με τα τρεξίματά του θα εμπόδιζε την ανάπτυξη του αντιπάλου και θα κέρδιζε μπάλες.

Ο Παναγιώτου αντεπεξήλθε σε αυτή την αποστολή, κερδίζοντας φάουλ και μπάλες, συνεπώς και χρόνο για την Καρμιώτισσα η οποία στο τέλος κατάφερε να αποσπάσει τον βαθμό από τον Άρη στο «Αλφαμέγα». Μάλιστα προς το φινάλε, λίγο έλειψε να δημιουργήσει μια πολύ επικίνδυνη φάση για την ομάδα του στην περιοχή του Άρη.

Στο παιχνίδι με τον Άρη, ο Παναγιώτου κατέγραψε την τρίτη του συμμετοχή για φέτος δείχνοντας πως μπορεί με σκληρή δουλειά να μπει για τα καλά στο ροτέισιον του Αλέξη Γαρπόζη ενόψει της συνέχειας.