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Η πρώτη αντίπαλος της Σάκκαρη στην Αθήνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η πρώτη αντίπαλος της Σάκκαρη στην Αθήνα

Κόντρα στην Πολίνσ Κουντερμετόβα θα κάνει πρεμιέρα η Μαρία Σάκκαρη στο Athens Open (WTA 250).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αναμετρηθεί με τη Ρωσίδα (Νο.113) για πρώτη φορά στην καριέρα της και ο αγώνας θα γίνει στο κεντρικό γήπεδο του Stadion Sports Center.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (13/7), με ώρα έναρξης 19.30.

Η νικήτρια θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τη Χάριετ Νταρτ ή qualifier, ενώ στα προημιτελικά λογικά θα περιμένει η Μάγκντα Λινέτ. Στα ημιτελικά η πιθανότερη αντίπαλος είναι η Αν Λι, που είναι στο Νο.2 του ταμπλό.

Επικεφαλής της διοργάνωσης είναι η Κλάρα Τάουσον, που έχει στην πλευρά της τις Σάρα Μπέιλεκ, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο.

Σε ό,τι αφορά τις άλλες Ελληνίδες που είναι στο κυρίως ταμπλό, Σαπφώ Σακελλαρίδη, Μιαριάννα Αργυροκαστρίτη και Μάρθα Ματούλα θα παίξουν με qualifier, ενώ η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου έπεσε πάνω στην Αλίσια Παρκς!

Το τουρνουά καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.

Οι πιθανοί προημιτελικοί:

Τάουσον-Μπέιλεκ

Κρεϊτσίκοβα-Μπόουθας Μανέιρο

Λινέτ-Σάκκαρη

Βαλέντοβα-Λι

sdna.gr 

Κατηγορίες

Τενις

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