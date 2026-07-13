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Στο Νο 85 ο Τσιτσιπάς

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο Νο 85 ο Τσιτσιπάς

Ανοδος και για Σακελλαρίδη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σταμάτησε την καθοδική πορεία του και ανέβηκε δύο θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς βρίσκεται πλέον στο Νο 85 του κόσμου με 740 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP).

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμα και έτσι, αυτή η θέση παραμένει η χαμηλότερη για τον Τσιτσιπά μετά τον Ιανουάριο του 2018!

Από εκεί και πέρα, ο Στέφανος Σακελλαρίδης συνέχισε, από την πλευρά του, την ανοδική πορεία του, καθώς ανέβηκε ένα ακόμη σκαλοπάτι και βρίσκεται πλέον στο Νο 147 του κόσμου, με 404 βαθμούς, παραμένοντας πάντως για πέμπτη εβδομάδα στην καριέρα του μέσα στο Top 150 του κόσμου.

Στην κορυφή παραμένει πάντα ο Γιάνικ Σίνερ, θριαμβευτής ξανά στο Γουίμπλεντον, ενώ ο Αλεξάντερ Σβέρεφ κατάφερε να ξεπεράσει τον Κάρλος Αλκαράθ και να τον αφήσει στην τρίτη θέση.

Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 13.450 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 8.480

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.160

4. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.740

5. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.110

6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.770

7. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.760

8. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.670

9. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.460

10. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.365

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