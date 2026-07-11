ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τσέλσι: Απεβίωσε ο Κεν Μπέιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τσέλσι: Απεβίωσε ο Κεν Μπέιτς

Ο πρώην πρόεδρος της Τσέλσι, Κεν Μπέιτς, που την οδήγησε στις πρώτες επιτυχίες της σύγχρονης εποχής, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 94 ετών.

Η Τσέλσι αποχαιρετά τον... σωτήρα της! Ο Κεν Μπέιτς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Ήταν η εμβληματική φιγούρα, ο πρόεδρος που έβγαλε τους Μπλε από τον... βούρκο του 1982 και τους οδήγησε στις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της σύγχρονης εποχής.

Πριν 44 χρόνια εξαγόρασε τον πτωχευμένο σύλλογο του Λονδίνου έναντι μόλις μιας λίρας και πάλεψε για να θεωρεί η Τσέλσι το Στάμφορντ Μπριτζ σπίτι της όσο και για να καθιερωθεί στην ελίτ του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ήταν ο προκάτοχος του Ρομάν Αμπράμοβιτς. Ήταν επίσης πρόεδρος των Όλνταμ, Λιντς και Γουίγκαν.

Επί των ημερών του οι Λονδρέζοι προβιβάστηκαν στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, τερμάτισαν επτά διαδοχικές φορές στην πρώτη εξάδα, κατέκτησαν δύο FA Cup (1997, 2000), ένα Κύπελλο Κυπελλούχων (1998), ένα League Cup (1998), ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης (1998) και ένα Community Shield (2000).

gazzetta.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παφίτης με... φιρμάνι ο Σάμι Μαέ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τεράστιες νίκες για τις Εθνικές Beach Handball στο Ζάγκρεμπ

Χαντμπολ

|

Category image

Μουντιάλ: Η μεγάλη ήττα εκτός γραμμών...

Απόψεις

|

Category image

Με ποιον όρο του κανονισμού αποβλήθηκε ο Εμπολό και γιατί δεν είχε σημασία ότι είχε ήδη κάρτα

World Cup 2026

|

Category image

Μέσι: «Υποφέραμε ξανά, αλλά αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ να πιστεύει»

World Cup 2026

|

Category image

Ίσως το μόνο θετικό για την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σίνερ vs Ζβέρεφ για το τρόπαιο στο Γουίμπλεντον

Τένις

|

Category image

Δύο μετάλλια στο Βαλκανικό Κ20 στην Κραϊόβα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φιλικό, τένις αλλά και... ταχύτητα - Oι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (12/07)

TV

|

Category image

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Μανού που θήτευσε σε Ερμή και Πάφος FC

ΕΡΜΗΣ

|

Category image

«Είμαστε στο πλευρό σου σε κάθε βήμα» - To μήνυμα του Απόλλωνα στον Γκόλντσον

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Πάολο Μαλντίνι στην Εθνική Ιταλίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα ημιτελικά με λυτρωτή τον Χούλιαν Άλβαρες η Αργεντινή!

World Cup 2026

|

Category image

Μαγικός Μπέλιγχαμ και η Αγγλία με ανατροπή στους «4»

World Cup 2026

|

Category image

Η προσθήκη χωρίς ρίσκο της Νέας Σαλαμίνας με τον Γιούση

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη