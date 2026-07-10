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Ο Ζβέρεφ... χάλασε το όνειρο του Φέρι και προκρίθηκε στον τελικό

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ζβέρεφ... χάλασε το όνειρο του Φέρι και προκρίθηκε στον τελικό

Θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει δύο συνεχόμενα Grand Slam

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έβαλε τέλος στο παραμυθένιο σερί του Βρετανού Άρθουρ Φέρι στο Γουίμπλεντον, νικώντας με 7-6(0), 6-2, 6-4 και φτάνοντας στον τελικό, όπου θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει δύο συνεχόμενα Grand Slam μετά την επιτυχία του στο Ρολάν Γκαρός (Roland Garros).

O Γερμανός πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει είτε τον νυν πρωταθλητή του Γουίμπλεντον Γιάννικ Σίνερ ή τον επτά φορές νικητή Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Ζβέρεφ αφιέρωσε χρόνο για να βρει τον ρυθμό του, αλλά όλα κύλησαν ομαλά στο τάι μπρέικ, όπου ο 29χρονος δεν έχασε ούτε πόντο για να κερδίσει το πρώτο σετ. 

Ο 23χρονος Φέρι, που διεκδικούσε να γίνει ο δεύτερος παίκτης που θα φτάσει σε έναν μεγάλο τελικό ως wild card μετά τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς στο Γουίμπλεντον το 2001, συνέχισε να πιέζει στο επόμενο σετ, αλλά γρήγορα βρέθηκε να χάνει με 1-4, καθώς ο πιο έμπειρος αντίπαλός του αύξησε την ένταση και να χάνει τελικά με 6-2.

Δύο σετ μπροστά, ο Ζβέρεφ συνέχισε να κυριαρχεί στον Φέρι, έφτασε στη νίκη και στο τρίτο σετ (6-4), διασφαλίζοντας ότι έγινε μόλις ο 13ος παίκτης στην επαγγελματική εποχή από το 1968 που έφτασε και στους τέσσερις τελικούς Grand Slam.

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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