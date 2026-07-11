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Ο Αντεμπάγιο θέλει την επιστροφή του Βίνσεντ στους Χιτ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Αντεμπάγιο θέλει την επιστροφή του Βίνσεντ στους Χιτ

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο φέρεται να έχει ζητήσει από τους Μαϊάμι Χιτ την επιστροφή του Γκέιμπ Βίνσεντ.

Οι Μαϊάμι Χιτ προχώρησαν σε ένα trade-βόμβα, καθώς έκαναν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο οργανισμός παραμένει στην αγορά και ο Μπαμ Αντεμπάγιο έχει ξεχωρίσει τον παίκτη που θα ήθελε να δει στην ομάδα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπρετ Σίεγκλ ανέφερε πως ο Αντεμπάγιο έχει ζητήσει από την ομάδα την επιστροφή του Γκέιμπ Βίνσεντ! Οι δυο τους συνεργάστηκαν στο παρελθόν και ο 30χρονος γκαρντ ήταν μέρος της ομάδας που έφτασε στους τελικούς το 2023.

Βέβαια, ο γνωστός δημοσιογράφος υπογράμμισε πως αρκετές ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Αμερικανό, θέλοντας να τον υπογράψουν σε minimum συμβόλαιο.

sdna.gr 

Κατηγορίες

NBA

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