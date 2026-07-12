«Είμαστε στο πλευρό σου σε κάθε βήμα» - To μήνυμα του Απόλλωνα στον Γκόλντσον
ΓΗΠΕΔΟ
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Δύσκολη δοκιμασία για τον Άγγλο αμυντικό.
To Σάββατο, ο Κόνορ Γκόλντσον με ένα συγκινητικό του μήνυμα, αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως θα παλέψει για επιστροφή στη δράση.
Το βράδι, ο Απόλλωνας με ανάρτησή του, στηρίζει τον Άγγλο αμυντικό και του τονίζει πως είναι στο πλευρό του.
Αναλυτικά: «Ένας πραγματικός μαχητής, εντός και εκτός γηπέδου. Όλοι στον σύλλογο εύχονται στον Goldson δύναμη, ανάρρωση και ομαλή αποκατάσταση. Είμαστε στο πλευρό σου σε κάθε βήμα».