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Στα ημιτελικά με λυτρωτή τον Χούλιαν Άλβαρες η Αργεντινή!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στα ημιτελικά με λυτρωτή τον Χούλιαν Άλβαρες η Αργεντινή!

Η Αργεντινή κατάφερε να λυγίσει την Ελβετία των δέκα παικτών με 3-1 στην παράταση και να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Το ματς

Καλός ο ρυθμός στο ματς, με την Αργεντινή να παίρνει το προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 10ο λεπτό. Ο Μέσι εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο ΜακΆλιστερ πήδηξε ψηλά στην καρδιά της άμυνας και με γυριστή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.Ωστόσο από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα του Σκαλόνι προτίμησε να κλείσει τους χώρους, να δώσει την μπάλα στους Ελβετούς και να προσπαθήσει να απειλήσει σε αντεπίθεση, δίχως αποτέλεσμα πάντως.

Πιο δραστήριοι και ορεξάτοι οι Αργεντίνοι στην επανάληψη, είχαν κάποιες καλές προϋποθέσεις για να δημιουργήσουν ευκαιρίες, αλλά δεν τα κατάφεραν. Με την Ελβετία να γίνεται πιο πιεστική, αλλά με ανορθόδοξο τρόπο, χωρίς ηρεμία.

Στο 60' ο Μαρτίνες μπλόκαρε εύκολα την αδύναμη κεφαλιά του Εμπολό. Ο γκολκίπερ της Αργεντινής είχε δύο ακόμα σημαντικές επέμβασεις σε προσπάθειες των Εντόι και Τζάκα, αλλά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει τον κίνδυνο στο 67'.

Ο Εντόι έπαιξε εξαιρετικά το ένα-δύο με τον Ροντρίγκες, πάτησε στην περιοχή από τα αριστερά και με δεξί διαγώνιο σουτ πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Μαρτίνες και έφερε το ματς στα ίσα για το 1-1.

Ωστόσο η Ελβετία έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές στο 72'. Ο Εμπολό αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, σε πτώση από μαρκάρισμα του Παρέδες. Ο ρέφερι Πινιέρο έκανε on-field review και αποφάσισε να δείξει την κόκκινη στον υψηλόσωμο στράικερ, ο οποίος μάλιστα, ξέσπασε σε κλάματα.

Η Αργεντινή πίεσε για να βρει το γκολ της νίκης, είχε ευκαρίες μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας, αλλά τις σπατάλησε, οδηγώντας το ματς στην παράταση.

Εκεί απείλησε δύο φορές με τα σουτ του Αλμάδα που δεν βρήκαν στόχο και την κεφαλιά του Ρομέρο που είχε την ίδια κατάληξη.

Η πίεση εντέλει απέδωσε καρπούς στο 112'. Ο Χούλιαν Άλβαρες βρέθηκε αριστερά εκτός μεγάλης περιοχής, την έφερε στο δεξί και μ' ένα τρομερό τελείωμα στο «Γ» της αριστερής γωνίας του Κόμπελ έγραψε το 2-1 και ουσιαστικά χάρισε στην Αργεντινή την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο 121΄ο Λαουτάρο έβαλε το κερασάκι στην τούρτα διαμορφώνοντας με πλασέ εντός περιοχής το τελικό 3-1 για την πρωταθλήτρια κόσμου.

Γκολ: 10' ΜακΆλιστερ, 112' Άλβαρες, 121' Λαουτάρο Μαρτίνες - 67' Εντόι

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: 97' Αλμάδα, 98' Λαουτάρο Μαρτίνες, 114' Λόπες - 44' Εμπολό

Κόκκινες: 72' Εμπολό

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα (85' Μοντιέλ), Ρομέρο (106' Οταμέντι), Λ. Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (78' Νίκο Γκονζάλες), Ντε Πολ (85' Λαουτάρο Μαρτίνες), Παρέδες (110' Φλάκο Λόπες), Φερνάντες (91' Αλμάδα), ΜακΆλιστερ, Μέσι, Άλβαρες

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια (96' Γιασάρι), Ακάντζι, Ελβέντι, Ροντρίγκες (95' Τσεμέρτ), Φρόιλερ (115' Βάργκας), Τζάκα, Εντόι (86' Αμντουνί), Ρίντερ (86' Μίρο), Σο, Εμπολό

athletiko.gr

Κατηγορίες

World Cup 2026

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