Ο Πάολο Μαλντίνι στην Εθνική Ιταλίας

Ο Πάολο Μαλντίνι αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή όπως ανακοίνωσε με την πρέπουσα επισημότητα η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Η εμβληματική φιγούρα της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας επιστρέφει με άκρως νευραλγικό ρόλο στα δρώμενα του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, με σκοπό την αναγέννηση των τετράκις Πρωταθλητών Κόσμου, οι οποίοι απείχαν για τρίτη διαδοχική διοργάνωση από τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος.

Ο σκοπός είναι εμφανής! Η επιστροφή της χώρας εκεί που ανήκει. Στην πρώτη σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, η ανακοίνωση της επιστροφής του, το Σάββατο (11/07) ήταν άκρως συμβολική, αφού έγινε ανήμερα της κατάκτησης του Μουντιάλ 1982 και του Euro 2020.

gazzetta.gr