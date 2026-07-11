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Η ΑΕΚ φουλάρει για μεταγραφή στόπερ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ φουλάρει για μεταγραφή στόπερ

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα προετοιμάζει την επόμενη κίνηση του που θα είναι η απόκτηση κεντρικού αμυντικού στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο Απελντορν της Ολλανδίας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, όμως δουλεύει παράλληλα και τον μεταγραφικό σχεδιασμό της για μία δύσκολη και απαιτητική σεζόν σε πολλές διοργανώσεις. Και ήδη από τον Αύγουστο η Ένωση μπαίνει στα... βαθιά με διεκδίκηση τίτλου στο Super Cup της Κρήτης κόντρα στον ΟΦΗ και αμέσως μετά με τα πλέι οφ του Champions League και την έναρξη του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες στην προετοιμασία και ετοιμάζεται για το... επόμενο χτύπημα του. Μετά τις αγορές του Ζούμπκοφ και του Κάιρινεν και τον δανεισμό του Αλεξίου από την Ιντερ, η Ένωση θα κινηθεί δυναμικά με την απόκτηση κεντρικού αμυντικού.

Η Ένωση θέλει να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας με ένα στόπερ που θα παίζει δεξιά, μαζί με τον Μουκουντί, ενώ αριστερά υπολογίζονται ο Ρέλβας με τον Αλεξίου και λύση από πίσω θα είναι ο 37χρονος Βίντα.

Η 5άδα των στόπερ στην ΑΕΚ

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα θέλει αυτή η κίνηση να γίνει άμεσα και έχει στοχεύσει στον παίκτη που θέλει να φέρει στους «κιτρινόμαυρους» το προσεχές διάστημα. Στην Ένωση δουλεύουν πάνω σε αυτή την περίπτωση και στόχος είναι να ενταχθεί στην ομάδα μέσα στην προετοιμασία, ώστε να ενσωματωθεί στη δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς. Ο αρχικός σχεδιασμός που υπήρχε στην ΑΕΚ, ήταν να προχωρήσει στην προσθήκη ενός στόπερ παρά τον δανεισμό του Αλεξίου από την Ιντερ. Με χαρακτηριστικά για να μπει στο βασικό rotation, στο ίδιο επίπεδο με Ρέλβας και Μουκουντί.

Από εκεί και πέρα, θα αποκτηθεί και ένα επιθετικό χαφ για τη θέση που... άφησαν Ζοάο Μάριο και Περέιρα, αλλά αυτή η κίνηση δεν αποκλείεται να μετατεθεί για τον Αύγουστο. Εκτός του στόπερ και του επιθετικού χαφ που θα ανεβάσουν τις μεταγραφές της ΑΕΚ στις πέντε, δεν αποκλείεται μέχρι τον Σεπτέμβρη η Ένωση να προχωρήσει και σε άλλες μεταγραφές μετά από όσα θα δει στην προετοιμασία και τα φιλικά ο Νίκολιτς.

athletiko.gr 

 

 

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Ελλαδα

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