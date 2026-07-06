ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Kαταθέτει έφεση το Βέλγιο για Μπάλογκαν - Ξεσπάει ο Κλοπ κατά του Ιφαντίνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Kαταθέτει έφεση το Βέλγιο για Μπάλογκαν - Ξεσπάει ο Κλοπ κατά του Ιφαντίνο

«Αυτοί οι δύο άνθρωποι, που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανάμειξη»

Το σίριαλ της συμμετοχής ή όχι του Φολάριν Μπάλογκαν στο παιχνίδι των ΗΠΑ με το Βέλγιο (7/7, 03:00) για τους 16 του Μουντιάλ 2026 καλά κρατεί, καθώς η βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία είναι έτοιμη να καταθέσει έφεση κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA να αναστείλει την ποινή του Αμερικανού επιθετικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνος που έβαλε πλάτη προκειμένου η πειθαρχική επιτροπή της παγκόσμιας συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή του κορυφαίου σκόρερ της αστερόεσσας, τηλεφωνώντας προσωπικά στον Τζάνι Ινφαντίνο, με τον Γιούργκεν Κλοπ να ερωτάται για το συγκεκριμένο ζήτημα και να ξεσπάει:

“Εάν έχει συμβεί τέτοιο πράγμα (σ.σ. να έχει τηλεφωνήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον ισχυρό άνδρα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας), τότε μιλάμε για κάτι τρελό. Ας το πούμε απλά: αυτό είναι το δικό μας παιχνίδι, όχι το δικό τους.

Αυτοί οι δύο άνθρωποι, που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανάμειξη. Ήταν για κόκκινη κάρτα το μαρκάρισμα του Μπάλογκαν στο παιχνίδι των ΗΠΑ με την Βοσνία.

Δεν υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Λυπόμαστε για τον Μπάλογκαν επειδή δεν το έκανε επίτηδες, έτσι είναι όμως οι κανονισμοί”, τόνισε ο 59χρονος Γερμανός, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα ως ο διάδοχος του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της Μάνσαφτ.

 

Πηγή: sport24.gr

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μερίνο τέζαρε Πορτογαλία και Κριστιάνο στο 90+1΄ και η Ισπανία πάει στους 8!

World Cup 2026

|

Category image

Μαϊάμι Χιτ: Η φανέλα του Γιάννη κυκλοφόρησε σε 15 σχέδια και επικρατεί ήδη τρέλα!

NBA

|

Category image

Τώρα το σκέφτεται και η Αγγλία: Το σενάριο της έφεσης για την κόκκινη του Κουάνσα!

World Cup 2026

|

Category image

Έκλεισε με ήττα από τη Γερμανία η Εθνική Κύπρου

Κύπρος

|

Category image

Ψηλά στη λίστα της Μίλαν λόγω… Αμορίμ ο Καρέτσας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπακς σε Γιάννη: «Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι»

NBA

|

Category image

Η αντίδραση που έψαχνε η Κύπρος ήρθε με εμφατική νίκη!

Φούτσαλ

|

Category image

Επίσημο το «μπαμ»: Οι Χιτ ανακοίνωσαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με… αύρα GTA Vice City!

NBA

|

Category image

Το «αντίο» του Γιάννη στους Μπακς μέσω ενός συγκινητικού βίντεο!

NBA

|

Category image

Λαγιούνι: «Όταν παίξαμε μαζί είπα ότι θα ήμουν πολύ καλός σε αυτή την ομάδα»

ΑΕΚ

|

Category image

Την Τρίτη το κρίσιμο ραντεβού Ολυμπιακού με Παπανικολάου - Τι ισχύει για Γουόκαπ και Dubai BC

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛίστας ο Φαμπρίτσιο Πεντρόσο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Υποδοχή ηρώων στο Πράσινο Ακρωτήρι!

World Cup 2026

|

Category image

Έρχεται και σηκωνει μανίκια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στο κενό η έφεση των Βέλγων, οριστικά με Μπάλογκαν οι ΗΠΑ στο ματς των «16»!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη