Kαταθέτει έφεση το Βέλγιο για Μπάλογκαν - Ξεσπάει ο Κλοπ κατά του Ιφαντίνο

Το σίριαλ της συμμετοχής ή όχι του Φολάριν Μπάλογκαν στο παιχνίδι των ΗΠΑ με το Βέλγιο (7/7, 03:00) για τους 16 του Μουντιάλ 2026 καλά κρατεί, καθώς η βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία είναι έτοιμη να καταθέσει έφεση κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA να αναστείλει την ποινή του Αμερικανού επιθετικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνος που έβαλε πλάτη προκειμένου η πειθαρχική επιτροπή της παγκόσμιας συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή του κορυφαίου σκόρερ της αστερόεσσας, τηλεφωνώντας προσωπικά στον Τζάνι Ινφαντίνο, με τον Γιούργκεν Κλοπ να ερωτάται για το συγκεκριμένο ζήτημα και να ξεσπάει:

“Εάν έχει συμβεί τέτοιο πράγμα (σ.σ. να έχει τηλεφωνήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον ισχυρό άνδρα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας), τότε μιλάμε για κάτι τρελό. Ας το πούμε απλά: αυτό είναι το δικό μας παιχνίδι, όχι το δικό τους.

Αυτοί οι δύο άνθρωποι, που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανάμειξη. Ήταν για κόκκινη κάρτα το μαρκάρισμα του Μπάλογκαν στο παιχνίδι των ΗΠΑ με την Βοσνία.

Δεν υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Λυπόμαστε για τον Μπάλογκαν επειδή δεν το έκανε επίτηδες, έτσι είναι όμως οι κανονισμοί”, τόνισε ο 59χρονος Γερμανός, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα ως ο διάδοχος του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της Μάνσαφτ.

Πηγή: sport24.gr