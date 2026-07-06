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Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Πορτογαλία – Ισπανία

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Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Πορτογαλία – Ισπανία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Συνεχίζεται απόψε στις 22:00 η αγωνιστική δράση για την φάση των «16» του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Πορτογαλία – Ισπανία και τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη των Πορτογάλων, προσφέρεται σε απόδοση 4.07 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.82 και η επικράτηση των Ισπανών στα 2.03. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 6.00 και στα πέναλτι επίσης στα 6.00.  

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Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo με Οϊαρθάμπαλ 1+ σουτ εντός εστίας, Γιαμάλ 2+ σουτ εντός εστίας και Ρονάλντο 2+ σουτ εντός εστίας αποτιμάται σε 13.20, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός νίκης της Ισπανίας, over 2,5 γκολ και Ρόντρι 1+ σουτ εντός εστίας διαμορφώνεται στα 8.64.

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