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O Τζόκοβιτς ισοφάρισε τις 105 νίκες του Φέντερερ στο Wimbledon

ΓΗΠΕΔΟ

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O Τζόκοβιτς ισοφάρισε τις 105 νίκες του Φέντερερ στο Wimbledon

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφθασε στις 105 νίκες στο Wimbledon, όσες έχει και ο Ρότζερ Φέντερερ.

O Νόβακ Τζόκοβιτς με βουτιά στο match point, εξασφάλισε τη νίκη επί του Άρτουρ Ρίντερκνες και την πρόκριση στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Μια ιστορική νίκη για τον 39χρονο Σέρβο, ο οποίος έφθασε στις 105 νίκες στο Wimbledon, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Τζόκοβιτς των επτά τίτλων στο Wimbledon, έφθασε στις 105 νίκες σε 118 παιχνίδια, έχοντας ρεκόρ 105-113.

O Φέντερερ, των οκτώ τίτλων στo τουρνουά, με την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, είχε ρεκόρ 105-14.

«Προφανώς, το να μπορώ να γράψω ιστορία σε αυτό το γήπεδο είναι τεράστια τιμή και προνόμιο. Αυτό ήταν πάντα ένα τουρνουά που ονειρευόμουν ως παιδί. Δεν σκέφτομαι πραγματικά πόσα ακόμα μπορώ να κερδίσω. Απλώς προσπαθώ να κερδίσω τον αγώνα σε μια δεδομένη μέρα», είπε ο Τζόκοβιτς, με αφορμή την ισοφάριση του ρεκόρ του Φέντερερ.

Και χωρίς να το πολυσκεφθεί έριξε την ιδέα: «Προτείνω έναν αγώνα μεταξύ εμένα και του Ρότζερ για το 106! Όποιος κερδίσει, θα το πάρει, ας το σταματήσουμε εδώ, ας καλέσουμε τον Ρότζερ να έρθει». Οι 105 νίκες είναι ρεκόρ για το απλό ανδρών στο Wimbledon, καθώς το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στη Μαρτίνα Ναβρατίλοβα με 120 νίκες.

gazzetta.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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