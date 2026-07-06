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Ήταν ανώτεροι και το πληρώσαμε...

ΓΗΠΕΔΟ

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Ήταν ανώτεροι και το πληρώσαμε...

Πλέον η Εθνική Πανεπιστημιακή ομάδα της ΚΟΠΑ θα αγωνιστεί για τις θέσεις 12-16

Η Εθνική Πανεπιστημιακή ομάδα της ΚΟΠΑ δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, γνωρίζοντας την ήττα με 5-1, αποτέλεσμα που την οδηγεί πλέον στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 12-16 του Παγκοσμίου Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος Futsal.

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η Νέα Ζηλανδία επέβαλε τον ρυθμό της και πήρε τον έλεγχο του αγώνα, εκμεταλλευόμενη τα λάθη της κυπριακής ομάδας. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 4-1, αφήνοντας πολύ δύσκολο έργο στους διεθνείς μας για τη συνέχεια.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα δεν άλλαξε ουσιαστικά, με τους Νεοζηλανδούς να διαχειρίζονται το προβάδισμά τους και να διαμορφώνουν το τελικό 5-1, ένα αποτέλεσμα που αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης.

Οι διεθνείς μας αδίκησαν τους εαυτούς τους, καθώς δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν το πραγματικό τους πρόσωπο σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα. Παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν, δεν βρήκαν τις λύσεις απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο, ο οποίος δίκαια έφτασε στη νίκη.

Το μοναδικό γκολ της κυπριακής ομάδας σημείωσε ο τερματοφύλακας, Ορέστης Μιχαήλ.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 12-16, όπου η ομάδα της ΚΟΠΑ θα επιδιώξει να ολοκληρώσει τη διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πλέον, η κυπριακή ομάδα καλείται να αφήσει άμεσα πίσω της την απογοήτευση και να στρέψει την προσοχή της στον επόμενο αγώνα. Οι διεθνείς μας επιστρέφουν στη δράση (6/7) στις 14:00, όπου θα αντιμετωπίσουν το Ισραήλ, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα και την καλύτερη δυνατή κατάταξη στη διοργάνωση.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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