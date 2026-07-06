BINTEO: Σείεται το γήπεδο και όλοι στον ρυθμό των Νορβηγών!

Το θαύμα της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει που μπορεί, πλέον, να φτάσει η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν. Με το... θηρίο της (Ερλινγκ Χαάλαντ) να ξαναχτυπά (δις) η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας στο Νιου Τζέρσεϊ και για πρώτη φορά στην Ιστορία της θα βρεθεί σε προημιτελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας εκτός ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Μετά το τέλος, τα πανηγύρια έξαλλα. Και το σείστηκε στους ρυθμούς των Νορβηγών και το «Ro». Και δεν είναι μόνο το σύνθημα που έχει γίνει viral σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Συμβολίζει το παρελθόν της Νορβηγίας και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την κοινωνία τους.