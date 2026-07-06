BINTEO: Ο Χέντερσον τραυματίστηκε των ώρα των πανηγυρισμών

Η Αγγλία επικράτησε με 3-2 του Μεξικού στο “Αζτέκα” στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το φινάλε βρήκε τους παίκτες του Τόμας Τούχελ να γιορτάζουν με την ψυχή τους για την πρόκριση στα προημιτελικά που τους έφερε απέναντι στην Νορβηγία, ωστόσο ένας παίκτης των “τριών λιονταριών” δεν χάρηκε για πολύ.

Ο λόγος για τον Τζόρνταν Χέντερσον ο οποίος γλίστρησε πάνω σε διαφημιστικές πινακίδες και προσγειώθηκε άτσαλα στο χορτάρι την ώρα που πανηγύριζε την επιτυχία των “τριών λιονταριών“, με τον 36χρονο μέσο της Μπρέντφορντ να τραυματίζεται στον καρπό και να χρειάζεται να αποχωρήσει με φορείο από το γηπεδο.

“Ο Τζόρνταν μόλις έπεσε και χτύπησε τον καρπό του. Φαίνεται πως ο τραυματισμός είναι σοβαρός, ο γιατρός μού είπε ότι ο παίκτης μας βρίσκεται στο νοσοκομείο”, παραδέχτηκε στις δηλώσεις του ο Τόμας Τούχελ, με τα αγγλικά ΜΜΕ να εκτιμούν πως ο Χέντερσον δεν θα μπορέσει από εδώ και πέρα να βοηθήσει την ομάδα λόγω του τραυματισμού του.

Σημειώνεται πως ο άλλοτε κάπτεν της Λίβερπουλ μετράει 91 συμμετοχές (3 γκολ) και 7 μεγάλα τουρνουά με την εθνική Αγγλίας (3 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, 4 Παγκόσμια Κύπελλα), με την παρουσία του στο Μουντιάλ 2026 να περιορίζεται σε ένα έξαλεπτο απέναντι στον Παναμά στη φάση των ομίλων.

😲 ¡EL TREMENDO GOLPE DE HENDERSON EN LOS FESTEJOS POR LA VICTORIA DE INGLATERRA! TUVO QUE SER EVACUADO EN CAMILLA.#NuestroMejorMundial #Henderson pic.twitter.com/0SzLpcBWZl — Diario AS (@diarioas) July 6, 2026

Πηγή: sport24.gr