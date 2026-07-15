Αλλαγές στο αγωνιστικό καλεντάρι διεθνών διοργανώσεων 2026

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου (ΟΑΚ) ενημερώνει όλους τους αθλητές, προπονητές, σωματεία και τους φίλους της αντισφαίρισης ότι έχουν εγκριθεί αλλαγές στο αγωνιστικό καλεντάρι των διεθνών διοργανώσεων που θα φιλοξενηθούν στην Κύπρο κατά το 2026.

Οι αλλαγές αφορούν στα εξής τρία πρωταθλήματα:

ITF J30 Paralimni: Η διοργάνωση, που θα διοργανώσει ο Όμιλος Αντισφαιρίσεως Παραλιμνίου, θα διεξαχθεί νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό και συγκεκριμένα από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026 (Week 42), αντί του Νοεμβρίου (Week 47).

ITF J100 Limassol: Η διοργάνωση που θα διοργανώσει ο Όμιλος Αντισφαιρίσεως Αμμοχώστου, θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου 2026 (Week 47). Υπενθυμίζεται ότι το πρωτάθλημα ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον περασμένο Μάρτιο, ωστόσο είχε αναβληθεί.

Tennis Europe U16 G2 Famagusta: Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026 (Week 48). Τη διοργάνωση θα αναλάβει η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου και οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Τένις.