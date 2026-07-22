ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποφασίζει για την αλλαγή ο Καμορανέζι

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Αποφασίζει για την αλλαγή ο Καμορανέζι

Ο Αντερέγκεν αναμένεται πως θα πάρει τη θέση του Ιωάννου

Με ένα ερωτηματικό ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τους αγώνες με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο της Β' προκριματικής φάσης του Conference League. Σήμερα (22/7) θα παρθεί η τελεσίδικη απόφαση του Μάουρο Καμορανέζι, κατά πόσο θα συμπεριλάβει ή όχι στη λίστα τον Νίκολας Αντερέγκεν. 

Ο Αργεντινός φορ έδειξε να βρίσκεται σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας τις τελευταίες μέρες και δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στη λίστα αντί του Πέτρου Ιωάννου, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι τιμωρημένος για το πρώτο παιχνίδι, καθότι αποβλήθηκε στο τελευταίο ευρωπαϊκό ματς με την Κρίσταλ Πάλας. Να σημειωθεί ότι, τιμωρημένος για τον αυριανό αγώνα με τους Ισραηλινούς είναι και ο Σαμπορίτ. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν οι Ρούμπιο και Χάιρο, οι οποίοι δεν βρίσκονται στις πρώτες επιλογές του 49χρονου τεχνικού, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να βρει τη φόρμουλα για να «σπάσει» τα συμβόλαιά τους.

Αντίθετα, στη λίστα που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της UEFA έχουν συμπεριληφθεί οι νέες μεταγραφές, όπως οι Μούφτιτς, Βαν Ντε Χορν, Άδωνη, Πηλέας, Πάνκοφ, Ρέπας και Λαγιούνι. Από αυτούς, οι Βαν Ντε Χορν, Πηλέας, Ρέπας και Λαγιούνι αναμένεται να φορέσουν φανέλα βασικού στην αυριανή (23/7, 19.30) αναμέτρηση. Μένει να φανεί ποια απόφαση θα πάρει ο Καμορανέζι για τον Αντερέγκεν, ο οποίος, θυμίζουμε, έχασε σχεδόν όλη την προετοιμασία. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν και οι Τσακόν, Καμπρέρα.

Ο πρώτος εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος να μπει σιγά–σιγά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας περί τα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ ο Καμπρέρα δεν υπολογίζεται μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου, καθότι έπαθε χοντρή ζημιά.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Oι Χιτ ψάχνουν νέο υπεύθυνο στο YouTube μετά την γκάφα με τον ΛεΜπρόν

NBA

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ περιμένει το ΟΚ της Άουγκσμπουργκ για να κάνει δικό του τον Γιαννούλη

Ελλάδα

|

Category image

Αγιάλα: «Δεν ήταν μπουνιά στον Όλμο - Αν τον δω, θα ζητήσω συγγνώμη»

World Cup 2026

|

Category image

Συμπαίκτης του Μέσι ο Κασεμίρο: Ανακοινώθηκε από την Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιο πιθανή η Βουλγαρία για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Βοζίνια η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ - Ποιους ψήφισε ο κόσμος

World Cup 2026

|

Category image

Μπεργκ: «Η ομάδα όρθωσε ανάστημα» - Τι του άρεσε και τι μπορούσε να κάνει καλύτερα η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μία ντουζίνα και συνεχίζει

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Η ηρωική νίκη της Ομόνοιας των δέκα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κράτησε με δέκα και πάει Αλμάτι για να «κλειδώσει» πρόκριση η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έκλεισε τον Γκαρνάτσο η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτο δείγμα... νικηφόρο

ΑΕΛ

|

Category image

Η Λίβερπουλ δίνει 60 εκατομμύρια ευρώ για τον Σάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευρεία φιλική νίκη ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Ο Τραμπ προωθεί τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη