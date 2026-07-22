Αποφασίζει για την αλλαγή ο Καμορανέζι

Με ένα ερωτηματικό ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τους αγώνες με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο της Β' προκριματικής φάσης του Conference League. Σήμερα (22/7) θα παρθεί η τελεσίδικη απόφαση του Μάουρο Καμορανέζι, κατά πόσο θα συμπεριλάβει ή όχι στη λίστα τον Νίκολας Αντερέγκεν.

Ο Αργεντινός φορ έδειξε να βρίσκεται σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας τις τελευταίες μέρες και δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στη λίστα αντί του Πέτρου Ιωάννου, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι τιμωρημένος για το πρώτο παιχνίδι, καθότι αποβλήθηκε στο τελευταίο ευρωπαϊκό ματς με την Κρίσταλ Πάλας. Να σημειωθεί ότι, τιμωρημένος για τον αυριανό αγώνα με τους Ισραηλινούς είναι και ο Σαμπορίτ. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν οι Ρούμπιο και Χάιρο, οι οποίοι δεν βρίσκονται στις πρώτες επιλογές του 49χρονου τεχνικού, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να βρει τη φόρμουλα για να «σπάσει» τα συμβόλαιά τους.

Αντίθετα, στη λίστα που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της UEFA έχουν συμπεριληφθεί οι νέες μεταγραφές, όπως οι Μούφτιτς, Βαν Ντε Χορν, Άδωνη, Πηλέας, Πάνκοφ, Ρέπας και Λαγιούνι. Από αυτούς, οι Βαν Ντε Χορν, Πηλέας, Ρέπας και Λαγιούνι αναμένεται να φορέσουν φανέλα βασικού στην αυριανή (23/7, 19.30) αναμέτρηση. Μένει να φανεί ποια απόφαση θα πάρει ο Καμορανέζι για τον Αντερέγκεν, ο οποίος, θυμίζουμε, έχασε σχεδόν όλη την προετοιμασία. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν και οι Τσακόν, Καμπρέρα.

Ο πρώτος εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος να μπει σιγά–σιγά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας περί τα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ ο Καμπρέρα δεν υπολογίζεται μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου, καθότι έπαθε χοντρή ζημιά.