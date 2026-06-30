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Δεν βλέπει μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν βλέπει μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον

Eλπίζουν πως στο μέλλον θα αποτελέσουν βασικά γρανάζια στην κυανόλευκη μηχανή

Στον Απόλλωνα δεν κοιτάνε μόνο το παρόν. Κοιτούν και το μέλλον και εδώ και λίγες μέρες προσφέρουν επαγγελματικά συμβόλαια σε παίκτες των ακαδημιών. Και ελπίζουν πως στο μέλλον θα αποτελέσουν βασικά γρανάζια στην κυανόλευκη μηχανή.

Προηγήθηκε του μέσου Χρίστου Χαραλάμπους (θα δοθεί δανεικός στην ΑΕΠ Πολεμιδιών). Και χθες, ξεχωριστή ήταν η μέρα για τον 16χρονο (05/03/2010) αριστερό εξτρέμ Γιάννη Αργυρίδη. Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι τον Μάιο του 2029 και ουσιαστικά μπαίνει στο οπλοστάσιο. Αυτό φυσικά θα γίνει σιγά σιγά και καλείται όσες ευκαιρίες του δοθούν να τις αρπάξει από τα μαλλιά. Το επόμενο διάστημα θα περάσουν από τα γραφεία και άλλοι νεαροί για να βάλουν υπογραφή καθώς στον Απόλλωνα θέλουν να επενδύσουν στις ακαδημίες τους.

Φυσικά, αυτό που απασχολεί το κυανόλευκο κοινό είναι οι μεταγραφές της νέας σεζόν. Ο προγραμματισμός πάντως είναι προχωρημένος. Έχουν αποκτηθεί πέντε παίκτες (Ανδρέας Αθανασίου, Λεωνίδας Κονομής, Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης, Άγγελος Ανδρέου και Κόνορ Γκόλντσον), ενώ ακόμη ένας είναι στην… πόρτα. Ο λόγος για τον Άλεν Όζμπολτ ο οποίος θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο 48ώρο. Θα γίνει επίσης κίνηση για ακόμη έναν αμυντικό αλλά και έναν ακόμη επιθετικό.

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