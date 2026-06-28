Πρεμιέρα το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Wimbledon

Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι στο Court 16, τη Δευτέρα (29/6) θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Αντίπαλός του στον πρώτο γύρο θα είναι ο Ουγκό Γκαστόν, με τον αγώνα να ξεκινά ανάμεσα στις 15:30 και τις 16:00.

Ο νικητής του αγώνα Τσιτσιπάς-Γκαστόν θα βρει επόμενο αντίπαλο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Γιμπίνγκ Γου.

Πριν από τον αγώνα του Έλληνα Τενίστα με τον Γάλλο, στο Court 16 θ΄ αγωνιστούν οι Αντρέι Ρούμπλεφ και Ρόμαν Σαφιούλιν.