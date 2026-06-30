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Η ώρα της αναμέτρησης Τσιτσιπά με Τζόκοβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ώρα της αναμέτρησης Τσιτσιπά με Τζόκοβιτς

Πότε έχει προγραμματιστεί η αναμέτρηση για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon

Την Τετάρτη στη 13:00 έχει προγραμματιστεί η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Με σχετικά εύκολη νίκη με 3-0 σετ επί του Γάλλου Ουγκό Γκαστόν (Νο118 στην παγκόσμια κατάταξη), ο Έλληνας πρωταθλητής (Νο 87) καλείται να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι στον Σέρβο (Νο8) ο οποίος νίκησε στην πρεμιέρα του τον Κινέζο Γιμπίνγκ Γου (Νο 102) με 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 μετά από τρεις ώρες και 12 λεπτά.

Ο «Νόλε» είναι ο βασιλιάς του λονδρέζικου Grand Slam καθώς μετρά 103 νίκες και εννιά κατακτήσεις τίτλου, κάτι που δείχνει πόσο υψηλό εμπόδιο αποτελεί για τον Τσιτσιπά. Σε 14 αναμετρήσεις ο Τζόκοβιτς μετρά 12 νίκες και ο «Στεφ» μόλις 2.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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