ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική Κύπρου Μπάσκετ: Αισιοδοξία για ανταγωνιστική παρουσία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εθνική Κύπρου Μπάσκετ: Αισιοδοξία για ανταγωνιστική παρουσία

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (30/06) η δημοσιογραφική διάσκεψη της Εθνικής Ανδρών, ενόψει των επόμενων αγώνων της Κύπρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 της FIBA, απέναντι σε Κροατία και Γερμανία.

Πρώτος τον λόγο πήρε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Λούης Δημητρίου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των επικείμενων αγώνων για την Εθνική Ανδρών. Τόνισε πως στόχος είναι η Κύπρος να παρουσιαστεί ανταγωνιστική, να δείξει καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να συνεχίσει την προσπάθεια ανάπτυξης και προόδου της σε διεθνές επίπεδο.

Ακολούθως, ο νέος πρόεδρος Εθνικών Ομάδων, Αλέξης Ζαχαρίου, εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του που επιστρέφει για να υπηρετήσει την Εθνική Κύπρου από ένα νέο πόστο. Όπως ανέφερε, έχοντας στο παρελθόν αγωνιστεί με το εθνόσημο στο στήθος, γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία και την τιμή που έχει η παρουσία στην Εθνική ομάδα.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών για το «παράθυρο» των αγώνων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αντώνης Κωνσταντινίδης. Ο Κύπριος τεχνικός σημείωσε πως όλοι στην ομάδα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στις προπονήσεις, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και την παρουσίαση μιας Εθνικής που θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την καλύτερη δυνατή εικόνα στο γήπεδο.

Ακολούθως, μίλησαν οι δύο εκ των αρχηγών της Εθνικής Ανδρών, Σάιμον Μιχαήλ και Νίκος Στυλιανού, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην τιμή και την ευλογία που νιώθουν που βρίσκονται για τόσα χρόνια στην Εθνική ομάδα. Παράλληλα, τόνισαν πως στόχος τους είναι να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός δυνατού κλίματος οικογένειας εντός της ομάδας, κρατώντας όλα τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν και δουλεύοντας για την περαιτέρω βελτίωσή της.

Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της για τον εντός έδρας αγώνα με την Κροατία, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, ενώ ακολούθως θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Γερμανία, στις 6 Ιουλίου.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πίσω από τις γραμμές της ανακοίνωσης: Τι πραγματικά δείχνει η κίνηση του ΑΠΟΕΛ με τον Αγγελόπουλο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο νόμος του Χάαλαντ!

World Cup 2026

|

Category image

Επίσημη η «βόμβα» με Ντε Φράι για τον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο: Στην Κόβεντρι μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Λάμπαρντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα στον ΑΠΟΕΛ ο Αγγελόπουλος: Deal με ορίζοντα πολλών ετών!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κοντά στην απόκτηση του Ουμόγια Γκίμπσον η Μπαρτσελόνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Περνάει άλλος από τα γραφεία του ΑΠΟΕΛ για τις υπογραφές

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξανά μαζί Λοσάδα και Σέβενχαντ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Από το Δασάκι στον Αρχάγγελο: Κλείνει Αγγελόπουλο ο ΑΠΟΕΛ!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Μεξικανός» ο Μαέ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Τέιλορ της Βαλένθια»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πάφος FC: Έφερε στην Κύπρο τον Πουλούλου για τις υπογραφές

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τέλος από την Μπαρτσελόνα οι Κέιλ, Νόρις και Μάρκος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μιλίτσεβιτς μας γνωρίζει τον Αντερέγκεν

ΑΕΚ

|

Category image

Ελλαδικό... ρεύμα στον ΑΠΟΕΛ μετά τον Λημνιό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη