Εθνική Κύπρου Μπάσκετ: Αισιοδοξία για ανταγωνιστική παρουσία

Πρώτος τον λόγο πήρε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Λούης Δημητρίου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των επικείμενων αγώνων για την Εθνική Ανδρών. Τόνισε πως στόχος είναι η Κύπρος να παρουσιαστεί ανταγωνιστική, να δείξει καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να συνεχίσει την προσπάθεια ανάπτυξης και προόδου της σε διεθνές επίπεδο.

Ακολούθως, ο νέος πρόεδρος Εθνικών Ομάδων, Αλέξης Ζαχαρίου, εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του που επιστρέφει για να υπηρετήσει την Εθνική Κύπρου από ένα νέο πόστο. Όπως ανέφερε, έχοντας στο παρελθόν αγωνιστεί με το εθνόσημο στο στήθος, γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία και την τιμή που έχει η παρουσία στην Εθνική ομάδα.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών για το «παράθυρο» των αγώνων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αντώνης Κωνσταντινίδης. Ο Κύπριος τεχνικός σημείωσε πως όλοι στην ομάδα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στις προπονήσεις, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και την παρουσίαση μιας Εθνικής που θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την καλύτερη δυνατή εικόνα στο γήπεδο.

Ακολούθως, μίλησαν οι δύο εκ των αρχηγών της Εθνικής Ανδρών, Σάιμον Μιχαήλ και Νίκος Στυλιανού, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην τιμή και την ευλογία που νιώθουν που βρίσκονται για τόσα χρόνια στην Εθνική ομάδα. Παράλληλα, τόνισαν πως στόχος τους είναι να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός δυνατού κλίματος οικογένειας εντός της ομάδας, κρατώντας όλα τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν και δουλεύοντας για την περαιτέρω βελτίωσή της.

Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της για τον εντός έδρας αγώνα με την Κροατία, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, ενώ ακολούθως θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Γερμανία, στις 6 Ιουλίου.