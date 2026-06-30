Στον ΑΠΟΕΛ και επίσημα ο Λημνιός!

Στον ΑΠΟΕΛ και επίσημα ο Δημήτρης Λημνιός!

Η ομάδα της πρωτεύουσας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για τη συμφωνία με τον 28χρονο Ελλαδίτη ακραίο επιθετικό.

Αναλυτικά: «Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για μεταγραφή του διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή Δημήτρη Λημνιού.

Ο Δημήτρης Λημνιός γεννήθηκε στις 27 Μαΐου 1998 στον Βόλο και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Ατρόμητο. Ακολούθησε ο ΠΑΟΚ, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 2019, ενώ στη συνέχεια έκανε το βήμα στο εξωτερικό με τη μετακίνησή του στην Κολωνία της Γερμανίας. Ακολούθησαν παρουσίες στην Ολλανδία με την Τβέντε και τη Φορτούνα Σιτάρντ, ενώ τα τελευταία χρόνια ανήκε στον Παναθηναϊκό.

Ο Λημνιός έχει αγωνιστεί 26 φορές με την Εθνική Ελλάδας, σκοράροντας και 3 γκολ.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο, τις επόμενες μέρες για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».